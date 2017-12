Tom Cruise by sa mohol stať najlepšie plateným filmovým hercom všetkých čias

New York 8. septembra (TASR) - Americká filmová hviezda Tom Cruise by sa mohol stať najlepšie zaplatenou hviezdou všetkých čias, pokiaľ by išlo všetko ...

8. sep 2004 o 14:35 TASR

Písmo: A - | A + 0 New York 8. septembra (TASR) - Americká filmová hviezda Tom Cruise by sa mohol stať najlepšie zaplatenou hviezdou všetkých čias, pokiaľ by išlo všetko podľa plánu. Cruise už podpísal dohodu, ktorá by mu mohla priniesť 360 miliónov dolárov (približne 11,8 miliardy Sk). Za svoj najnovší film Vojna svetov, ktorý režíruje Steven Spielberg, nedostane Cruise vopred dohodnutý honorár, má však zabezpečených desať percent zisku zo vstupného, taktiež bude dostávať podiel z predaja DVD, videohier a hračiek. Vedecko-fantastický film o pristátí Marťanov na Zemi vznikne na základe rovnomenného klasického románu spisovateľa H.G. Wellsa. Producenti odhadujú, že film by mohol zarobiť 1,8 miliardy USD (59,4 mld Sk). Cruisov podiel by bol v tomto prípade 180 miliónov USD ((5,94 mld Sk). Ďalšie pokračovanie príbehu by mu mohlo vyniesť minimálne takú istú sumu. Jeden z producentov diela zdôraznil, že náklady na jeho realizáciu nebudú hrať nijakú úlohu. Z Vojny svetov chce Spielberg urobiť film desaťročia, film o ktorom každý hovorí a všetci ho musia vidieť, tvrdí producent. Slávne Wellsovo dielo sa už raz dramatického spracovania dočkalo. Ešte v roku 1938 ho herec Orson Welles upravil do podoby fiktívnej rozhlasovej reportáže. Hra o údajnej invázii mimozemšťanov na modrú planétu bola natoľko pôsobivá, že medzi obyvateľstvom USA vyvolala skutočnú paniku.