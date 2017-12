Včera kupovali lístky na celý festival

Tretí medzinárodný filmový festival sa včera rozbiehal od obeda prvými filmami. V Ster Century Cinemas v Poluse sa schádzali návštevníci, ktorí si kupovali lístky na mnohé z predstavení dopredu i na celých deväť dní. Záujem mali najmä o americké filmy ...

BEATA PODĚBRADSKÁ, študentka: „Na festivale som prvýkrát. Pritiahlo ma, že sú pomerne lacné lístky, takmer o polovicu lacnejšie ako inokedy. Zaujímajú ma aj filmy, ktoré by som tak skoro nevidela. Scenárista Pablo Llorca, podobne ako ja, vyštudoval dejiny umenia, a potom zrazu začal natáčať filmy. Chrbát Boha je o Rose, ako som počula z obsahu, problematikou podobný tomu, čo som prežila. Chcem si ho pozrieť. Ale aj ďalšie filmy. Môžem si dovoliť kúpiť viac lístkov.“

JOZEF KOČTÚCH, fotograf: „Pre mňa je filmový festival príležitosťou vidieť pohyblivé obrázky tak, ako ich naskladali ľudia mimoriadne zaujímaví, podnetní, nekonvenční, preto chodím najmä na filmy zo sekcie Nezávislé kino. Dnes som si vybral nemecký film Amerika. Ide naozaj o úplne nezávislý film, čierno-biely, nakrútený z nízkeho rozpočtu, z prostredia bývalej NDR. Navyše scenárista Jens Jenson bol tiež pôvodne fotograf, očakávam, že to bude vidieť aj na spôsobe, akým používa a komponuje zábery.“

EVA MATEJKOVÁ, učiteľka: „Na festival som prišla najmä vďaka vytrvalej reklamnej kampani. Povedala som si, že trošku uniknem povinnostiam a zároveň sa prostredníctvom filmu pokúsim lepšie pochopiť svojich študentov. Doba sa prudko zmenila, je hrozne rýchla, mám pocit, že na nič nestačím, preto ani veľmi neviem, ktorý film si vybrať. Dúfam, že mi poradia.“

Treba upozorniť na jednu zmenu v organizácii festivalu – kinosála 6 bude namiesto pôvodne plánovanej hodiny 15.45 premietať o 14.45 h. Nezabudnite tiež na to, že od dnešného dňa premieta aj kino Mladosť a Zrkadlový háj. Štartujú tiež sprievodné poduja- tia. Dnes je to Párty filmového festivalu od 22.00 do 5.00 h v Charlie‘s Pube. Premietať sa bude film Anděl exit, rôzne filmové soundtracky, zostrihy súťažných filmov i filmov z predchádzajúceho ročníka. Nebude chýbať DJ Koki a festivalový drink Zlatý Bažant. V nedeľu o 18.00 h je v kaviarni Segafredo vedľa Ster Century Cinemas vernisáž fotografií českej herečky Kláry Issovej.

MILADA ČECHOVÁ