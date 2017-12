Dobré miesto pre svetový film

Na treťom Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava bude prvýkrát udeľovať svoju cenu i porota FIPRESCI - Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Generálnym sekretárom tejto organizácie je KLAUS EDER a rozhovor s ním vznikol na Filmfeste v Mníchove.

1. dec 2001 o 11:17 MIRO ULMAN, Mníchov - Bratislava

Z Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary 2001 si cenu FIPRESCI odniesol film Ahoj, Terezka, ktorý bude v Bratislave zastupovať poľskú kinematografiu v sekcii Európsky film. FOTO - MFF BRATISLAVA

Na Filmfeste ste zodpovedný aj za sekciu World cinema. V hudbe sa world music chápe skôr v zmysle etnickej hudby. Čo pre vás znamená World cinema?

„World cinema je druh orientácie pre divákov. Pri výbere filmov sa snažíme zostaviť naozaj medzinárodný program. Takže World cinema označuje juh Indie, rovnako ako Pobrežie Slonoviny, ale i talianske, francúzske, britské, mexické či japonské filmy. Chceme ukázať divákom filmy, ktoré by sa inak nedostali do kín.“

V posledných rokoch väčšina zaujímavých filmov pochádzala z Ázie, z Číny, Hongkongu, Japonska či Iránu. Objavila sa za posledný rok nejaká ďalšia zaujímavá krajina?

„Nie. Ale v Číne, Hongkongu, na Taiwane, v Japonsku a Kórei nastali zmeny. Objavilo sa mnoho mladých režisérov, ktorí nakrútili svoje prvé alebo druhé filmy. Samozrejme, že nakrúcajú i skúsení režiséri, ale je tu mladá generácia, ktorá chce a má čo povedať. Podobné je to i v Latinskej Amerike. I u nás v Nemecku sme mali za posledný rok deväť debutov. V rovnakom čase na rôznych kontinentoch nastupuje nová režisérska generácia.“

A čo kinematografie bývalých socialistických krajín?

„Ich produkcia je v kríze. Tú spôsobili jednak finančné problémy, pretože bývalá štátna podpora výroby filmov buď úplne zanikla, alebo je veľmi malá. A to znamená, že veľké štúdiá ako Mosfilm majú problémy. Keď som naposledy navštívil Mosfilm v Moskve, bol som rozčarovaný až zhrozený, pretože štúdio bolo prázdne. V Rusku nastupujú nové talenty, ale keď si pozriete program súťaží na festivaloch v Berlíne, Cannes, Benátkach za posledné dva tri roky, nenájdete tam veľa východoeurópskych filmov. Jeden alebo dva.“

A čo slávni režiséri?

„Želal by som si, aby režiséri ako Andrej Končalovskij, Nikita Michalkov alebo Alexej German, ktorí začali kariéru v minulej dobe, mohli v nakrúcaní filmov pokračovať. Ale spolu s nimi by malo nakrúcať oveľa viac mladých tvorcov nepoznačených starým systémom, snažiacich sa nájsť svoju koncepciu filmu v súčasnosti. Sú tu, ale nie je ich dosť. Od Nikitu Michalkova očakávam film typický pre Nikitu Michalkova. A od Alexeja Germana očakávam veľmi dobré, veľmi intelektuálne, hlbokomyseľné majstrovské dielo o spoločnosti. Rád by som si ho pozrel. Ale neviem, čo môžem očakávať od mladej generácie. A práve to je na tom zaujímavé. Chcem vidieť ich pohľad na súčasnosť.“

Aká je úloha FIPRESCI, organizácie, ktorá má za sebou vyše šesťdesiatročnú históriu a ktorá má v súčasnosti národné sekcie vo viac ako šesťdesiatich krajinách na celom svete, vrátane Slovenska?

„Podporovať národnú kinematografiu. Nemáme nič proti hollywoodskej produkcii, ale sme proti jej celosvetovej dominantnosti. V mnohých krajinách vznikajú zaujímavé filmy, často však nemajú šancu byť uvedené mimo krajiny pôvodu, teda s výnimkou festivalov. Pomocou cien, ktoré poroty tejto organizácie udeľujú, sa snažíme upútať pozornosť na najlepšie filmy z národnej produkcie. Film nemôže byť globalizovaný, a preto prebieha boj o národné kinematografie a ich prežitie na trhu a o film ako špecifickú umeleckú formu.“

Na koľkých filmových festivaloch porota pracuje?

„Približne na päťdesiatich medzinárodných filmových festivaloch. Či už na najväčších ako sú Cannes, Berlín, Benátky, Toronto, San Sebastian, Karlovy Vary, Moskva a Montreal, ako aj na festivaloch strednej veľkosti - v Rotterdame, Locarne, Londýne. Naša porota je však i na niekoľkých špecializovaných festivaloch latinskoamerických filmov v Havane a Buenos Aires, ázijských filmov v Hong Kongu a Pusane či krátkometrážnych v Oberhausene a Krakove, animovaných v Annecy a aj dokumentárnych filmov v Amsterdame.“

Tohto roku bude FIPRESCI udeľovať cenu prvýkrát aj v Bratislave. Prečo Bratislava?

„Nikdy nie je príliš skoro či príliš neskoro nájsť si nových priateľov. Organizovať festival, to znamená robiť istý druh kritiky, len iným spôsobom. Z prvých ročníkov festivalu Bratislava sme získali dojem, že je to dobré a dôležité miesto pre svetový film. Preto, a i vďaka záujmu samotného festivalu a našich slovenských kolegov-filmových kritikov, budeme mať v Bratislave prvý raz našu porotu.“