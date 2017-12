Reese Witherspoonová viac nechce natáčať žiadne nahé scény

Hamburg 9. septembra (TASR) - Hollywoodska hviezda Reese Witherspoonová (Legally Blonde) sa viac nechce odhaľovať pred kamerou. "Som raz hanblivá a zakaždým ...

9. sep 2004 o 9:38 TASR

Hamburg 9. septembra (TASR) - Hollywoodska hviezda Reese Witherspoonová (Legally Blonde) sa viac nechce odhaľovať pred kamerou. "Som raz hanblivá a zakaždým znervózniem, keď sa to vo filme točí okolo sexu," povedala 28-ročná herečka nemeckému časopisu TV Movie.

Dôvodom jej zdržanlivosti je výchova. "Ako dieťa som si nesmela obliecť nič čierne a ani nosiť bikiny. A rúž mohol mať iba ružovú farbu," povedala Reese Witherspoonová, ktorá prežila štyri roky detstva v Nemecku.

To, ako ťažko jej padnú nahé scény, zažila najnovšie pri nakrúcaní filmu Vanity Fair, ktorý sa dostane do kín začiatkom budúceho roka. "Keď som musela v jednej zo scén odhaliť prsia, prišlo mi úplne zle. Chcem preto odteraz robiť iba filmy, v ktorých nebudem musieť pobiehať skromne odetá."

Reese Witherspoonovú znervózňuje aj hollywoodska posadnutosť krásou: "Ešte stále chodím behať štyri razy do týždňa, navštevujem fitnesové štúdio a cvičím jogu. Nerobím to pre zábavu, ale pretože to patrí k práci. A napriek tomu mám celulitídu," posťažovala sa.