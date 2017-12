Hlavné novinky hudobného trhu

U 2, R.E.M, Fat Boy Slim, Leonard Cohen, Eminem alebo Tom Waits. To je len niekoľko zo zvučných mien svetových hudobníkov, ktorí túto jeseň vydávajú nové nahrávky.

10. sep 2004 o 9:30

Najočakávanejším albumom tejto jesene bude novinka od írskej skupiny U 2. Prvý singel zo zatiaľ bezmenného albumu sa volá Vertigo. Novinku štyroch hudobníkov, ktorá vychádza 22. novembra, zdobí ostrý gitarový zvuk, ktorým sa U 2 chceli priblížiť svojim raným nahrávkam.

"Je to monštruózny album. Je taký dobrý, že presvedčí aj ľudí, ktorým už lezieme na nervy," povedal pred časom spevák Bono Vox, ktorý na album prispel piesňou Tough, poctou otcovi, ktorý zomrel pred tromi rokmi.

Palookaville je názov dlhoočakávaného albumu britského zvukového mága menom Fat Boy Slim. Od jeho posledného albumu uplynuli totiž už štyri roky. Na nahrávke sa vokálmi podieľal aj Damon Albarn z Blur alebo funková legenda Bootsy Collins. Album vychádza začiatkom októbra, predznamenáva ho singel Slash Dot Dash.

Americký undergroundový spevák a básnik Tom Waits nahráva v posledných rokoch iba sporadicky. Jeho fanúšikovia sa však môžu tešiť na jeho nový album, ktorý dostal názov Real Gone. "Má v sebe množstvo energie. No, môžete si naň aj zatancovať," povedal časopisu Rolling Stone samotný majster. Nové pesničky napísal so svojou ženou Kathleen Brennanovou. Po dlhšom čase Waits opäť využil služby novátorského gitaristu Marca Ribota, ktorý s ním naposledy spolupracoval na klasike Rain Dogs v roku 1985. Real Gone vychádza začiatkom októbra.

Už dlhší čas sa vie aj o novom albume od folkrockových R.E.M s názvom Around The Sun, ktorý je ich najpolitickejšou nahrávkou. Prvý singel Leaving New York je už v rozhlasovom éteri a členovia skupiny vedenej spevákom Michaelom Stipeom sľubujú s novým albumom veľké prekvapenie.

Rok po albume Nocturama sa vracia austrálsky spevák a skladateľ Nick Cave so sprievodnou skupinou The Bad Seeds. A to hneď s dvojalbumom! Na Cavovej novinke Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus po prvýkrát neúčinkuje jeho dlhoročný spolupracovník a gitarista Blixa Bargeld. Fanúšikovia, sklamaní istou vlažnosťou Nocturamy, sa môžu tešiť na zbierku nových, tradične ponurých piesní.

Veľkú zvedavosť vzbudzuje aj trojdiskový box set od skupiny Nirvana s množstvom doteraz nevydaného materiálu a s archívnym DVD, ktoré zachytáva skupinu na súkromnej párty v roku 1987. V októbri okrem toho vyjde aj prvá výberovka, ktorú prichystal britský spevák Robbie Williams. Album s názvom Greatest Hits bude obsahovať aj nové pesničky. "The best of" nahrávok sa dočkajú aj fanúšikovia Marilyna Mansona, Phila Collinsa a skupín The Rolling Stones, Placebo alebo Talking Heads.

Veľký návrat chystá britská legenda osemdesiatych rokov Duran Duran, ktorá po devätnástich rokoch funguje v pôvodnom zložení. Zatiaľ bezmenný album bude obsahovať aj DVD s hodinovým koncertným záznamom. S novými nahrávkami prichádzajú aj starí majstri ako Mark Knopfler, Elvis Costello (ten dokonca s dvomi albumami), ďalej Joe Cocker, Elton John, Leonard Cohen alebo Ray Charles.

Zo súčasných umelcov sa vracia kanadský rocker Bryan Adams, ktorý album Room Service nahral počas celosvetového turné po hoteloch vrátane pražského Savoy. Nemeckí Rammstein sa v septembri vracajú s novinkou Reise, Reise. Kultová Metallica pripravila k aktuálnemu dokumentárnemu filmu Some Kind Of Monster živú EP s rovnomenným názvom.

Americký rapper Eminem sa predstaví s kapelou D-12 na novom albume Encore. Ten by sa mal objaviť až v polovici novembra. Fanúšikovia sa dovtedy môžu tešiť na novinky od popmetalových Bon Jovi, legendárneho Stevieho Wondera, waleských Manic Street Preachers, Celine Dionovej, Green Day, Laibach, Joss Stonovej alebo Francúza J. M. Jarra.

PETER BÁLIK