Benátsky festival v znamení živých hviezd i digitálnych animácií

Štábu nového riaditeľa benátskeho filmového festivalu Marca Müllera sa podaril husársky kúsok: tí, čo každoročne kritizovali pokračujúcu amerikanizáciu, prišli o argumenty, pretože v hlavných festivalových kategóriách americké filmy neprevládajú. Tí, ...

10. sep 2004 o 9:00 MILOŠ ŠČEPKA, Lido di Venezia

V Benátkach je už aj austrálska herečka Nicole Kidmanová, ktorá prišla na premiéru filmu Birth. FOTO - ČTK/AP



Štábu nového riaditeľa benátskeho filmového festivalu Marca Müllera sa podaril husársky kúsok: tí, čo každoročne kritizovali pokračujúcu amerikanizáciu, prišli o argumenty, pretože v hlavných festivalových kategóriách americké filmy neprevládajú. Tí, čo na benátske Lido chodia loviť bulvárne klebety zo života slávnych, majú hody, pretože na Lide strieda jedna hollywoodska hviezda druhú. V praxi to potom vyzerá tak, že na tlačových konferenciách sa v jediný deň striedajú Juan Bardem, Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Johnny Depp, Kate Winsletová, od stredy aj Nicole Kidmanová.

Aj na iných svetových filmových festivaloch sa už stalo pravidlom, že tie najatraktívnejšie diela sú zaradené v kategórii Mimo súťaže alebo Zvláštne predstavenie. Ak bola kedysi logicky najdôležitejšou hlavná súťaž, teraz sa v Cannes, Berlíne i Benátkach stala skutočnou prehliadkou najpodstatnejších noviniek sekcia Mimo sekcií. Najpovestnejší tvorcovia formátu Stevena Spielberga (Terminál), Jonathana Demmeho (The Manchurian Candidate), Michaela Manna (Collateral), Michaela Radforda (Kupec benátsky), Spika Leeho (She Hate Me) ba i Kiry Muratovovej (Nastrojčik) akoby boli povznesení nad akékoľvek poroty, hodnotenia, porovnávania, súťaženia.

Festivaly tak vnímajú ako odrazový mostík propagácie ich nových filmov. A tak do benátskej súťaže z tých naozaj svetoznámych zasiahli zatiaľ len japonský majster animátor Hayao Miyazaki s fantastickou rozprávkou Hauro no ugoku shiro, francúzsky provokatér Francois Ozon s novinkou nazvanou 5 x 2 a Mira Nair s adaptáciou W. M. Thackeraya Vanity Fair.

Pre úplnosť treba dodať, že jednoznačné nadšenie vyvolal iba Miyazaki. Jeho dlhometrážna rozprávka, ktorej názov možno preložiť ako Pohyblivý hrad čarodejníka Howla, vznikla podľa rovnomennej literárnej predlohy britskej autorky Diany Wynne Jonesovej. Miyazaki poetikou obdobnou ako v prípade Oscarovej Cesty do fantázie spája motívy typické pre rôzne kultúry do silného, vizuálne úchvatného príbehu, ktorý je rovnakou rozprávkou ako vedeckou fantastikou v štýle steam punku a zároveň aj dobrodružnou fantasy žánru sword and scorcery. Tak, ako pred rokmi na berlínskom festivale, i teraz v Benátkach môže zvíťaziť v hlavnej súťaži japonský animovaný film.

A keď sme už pri animácii - v rámci festivalovej prehliadky Cinema Digitale sa svetu predstavil nový počítačom animovaný dvadsaťpäťminútový film podľa kultovej série videohier Final Fantasy VII. Advent Children, ktorý v plnej sile predstavuje najaktuálnejšie schopnosti digitálnych technológií.