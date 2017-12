Mináčova Sila ľudskosti do kín 30. septembra

BRATISLAVA - Slávny dokumentárny film režiséra Mateja Mináča Sila ľudskosti - Nicholas Winton, ktorý získal v roku 2002 americkú cenu Emmy za najlepší zahraničný dokument, príde do kín 30. septembra.

10. sep 2004 o 14:15

Newyorská premiéra príbehu o nezištnom záchrancovi 669 českých a slovenských prevažne židovských detí pred genocídou bola beznádejne vypredaná. Wintonov príbeh Mináč nakrútil v spolupráci so scenáristom a producentom Patrikom Paššom. Film je podmaľovaný pôsobivou hudbou Janusza Stoklosu. Filmom sprevádza reportér kanadskej televízie CBC Joe Schlesinger, ktorý je jedným zo zachránených detí.

Kráľovná Alžbeta II. povýšila 95-ročného Nicholasa Wintona, prezývaného i britský Schindler, do šľachtického stavu. On sám pritom svoj skutok tajil celých 50 rokov dokonca aj pred vlastnou manželkou Gretou. Tá však našla jeho knihu výstrižkov a spomienok na zachránené deti, a tak hrdinský čin nezostal utajený. Dokument Sila ľudskosti, na ktorom sa podieľali Česká aj Slovenská televízia, mal premiéru v roku 2001 a na jeho slávnostné uvedenie do Prahy pricestoval aj Nicholas Winton. (tasr)