viedeŇ

Grafiky Francisca de Goyu sa lúčia s Viedňou

10. sep 2004 o 0:00

Leopoldovo múzeum vo Viedni vystavuje do 20. septembra 227 grafických listov španielskeho umelca Francisca de Goyu. Návštevníci výstavy si môžu prezrieť štyri grafické cykly "Los Caprichos", "Los Desastres de la Guerra", "La Tauromaquia", "Los Disparates" v pôvodnom vyhotovení, ako aj "Rytiny podľa Velázqueza", ktoré zapožičalo mestské múzeum z nemeckého Oldenburgu.

Výstava "Francisco de Goya grafické cykly" bude v Leopoldovom múzeu (Museumsplatz 1) sprístupnená do 20. septembra, denne okrem utorka od 10.00 do 19.00, vo štvrtok do 21.00. Základné vstupné je 9 eur.

Výstava hľadá spoločné európske korene

Rakúske národopisné múzeum sprístupnilo koncom augusta výstavu o počiatkoch etnografie zo zbierky Eugenie Goldsternovej. Prevažne roľnícke objekty pochádzajú zo Švajčiarska, Rakúska, Francúzska a Talianska. Cieľom zbierky bolo hľadanie spoločných európskych koreňov materiálnej kultúry v čase vrcholiacej konjunktúry teda takmer pred 100 rokmi.

Výstava v paláci Schönborn potrvá do 13. februára 2005. Národopisné múzeum, ktoré v tomto paláci sídli, je otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00.

Súčasťou výstavy je rámcový program

* film "Život v horách" - prezentovaný 30. septembra o 18.00, film "Mlieko a syr" s premiérou 7. októbra o 18.00.

* V nedeľu, 19. septembra od 13.30 do 16.30 bude rodinná nedeľa so sprievodcom, spojená s modelovaním fantastických hračiek s hrnčiarom, vstupné je 5 eur a prehliadka bude trvať 90 minút.

* Druhú októbrovú nedeľu, 9. októbra, bude tradičná Dlhá noc múzeí, kedy bude aj rakúske národopisné múzeum otvorené od 18.00 do 01.00.

* 26. októbra, keď je rakúsky štátny sviatok, bude v múzeu deň otvorených dverí a deň rodiny. Vstup je v tento deň voľný.

ROCK, POP, DŽEZ, ETNO

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

10. a 11. 9. Joey DeFrancesco o 21.00

12. 9. Louie Austen o 21.00

14.-18. 9. Arrested Development o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

10. 9. Original Storyville Jazzband o 21.00

13. 9 Hans Theessink o 21.00

14. a 15. 9. Heinz von Hermann o 21.00

16. 9. Ramona Steiner & Wolfgang Seligo Duet o 21.00

Metropol, Hernalser Hauptstrasse 55

10. a 11. 9. Andy Lee Lang: The Elvis Presley Story o 20.00

16. a 17. 9. Andy Lee Lang: Viva Las Vegas o 20.00

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

10. 9. Waxolutionists special guests o 20.00

12. 9. Vienn-A-Live: Metal Battle III. o 20.00

16. 9. Rockclassic Night o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

10. a 12. 9. The Pharoah Sanders Group o 20.00

14. 9. Georg Breinschmid: Hommage to Charles Mingus o 20.00

15. 9. The Wednesday Jam Session o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

10. 9. RUND UM DIE BURG - 24 hodín literatúry vo Viedni od 16.00

11. 9. F. Grillparzer: Zlaté rúno o 19.00

12. 9. F. Grillparzer: Zlaté rúno o 18.00

14. 9. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

15. 9. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

KABELWERK, Oswaldgasse 33-35

11.-18. 9. Maxim Gorkij: Nocny azyl/na dne divadlo v nemčine a ruštine o 20.00

VIENNA ENGLISH THEATRE, Josefsgasse 12

9.9.-20.10. Hannie Rayson: Life after George, denne okrem nedele

VOLKSOPER, Währinger Strasse 78

10. 9. Galakoncert: 100 rokov viedenskej opery o 19.00

11. 9. G. Verdi: La Traviata o 19.00

12. 9. W. A. Mozart: Don Giovanni o 18.00

13. 9. J. Strauss: Noc v Benátkach o 19.00

14. 9. G. Verdi: La Traviata o 19.30

15. 9. J. Strauss: Netopier o 19.00

16. 9. L. Bernstein: West Side Story o 19.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

15. 9. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

16. 9. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30 premiéra

MUZIKÁLY

Michael Kunze & Sylvester Levay: Elisabeth

od 10. 9. v divadle THEATER AN DER WIEN, Linke Wienzeile 6

Po - ut a str - so o 19.30, ne o 18.00

W. Stewart: Barbarella

od 5. 9. v divadle Raimund Theater, Wallgasse 18

Ut - so o 19.30 , ne o 18.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

Od 15. 9. Peter Paul Rubens

Do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

Arcibiskupské diecézne múzeum, Stephansplatz 6

Od 15. 9. Jakob Alt: Dunajské pohľady

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

Od 16. 9. Tamara de Lempicka:

Femme Fatale

Harrachov palac, Freyung 3

Do 19. 9. Mascaré Lucio Muoz

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 20. 9. Francisco de Goya

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

Do 26. 9. Niki de Saint Phalle

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

Do 31. 10. Viedeň, mesto Židov.

Svet tety Jolesovej

MUMOK múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly

Westlicht, Westbahnstrasse 40

Do 26. 9. World Press Photo 2004

Wien Museum Karlsplatz, Karlsplatz

do 10. 10. Schiele a Roessler

Liechtenstein múzeum, Fürstengasse 1

Do 7. 11. Klasicizmus a Biedermeier

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

Do 1. 11. Chic Dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

TRHY

Blší trh na Naschmarkte, každú sobotu od 6.30 do 18.00

Staroviedenský trh umenia a antiky, Am Hof, každý piatok a sobotu od 10.00 do 19.00

Trh umenia a antiky, Donaukanalpromenade (stanica metra Schottenring), každú nedeľu od 10.00 do 20.00