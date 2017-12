Vo veku 92 rokov zomrel legendárny animátor Disneyho štúdia

10. sep 2004 o 4:13 TASR

Los Angeles 10. septembra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v stredu vo svojom dome v Kalifornii na následky krvácania do mozgu legendárny animátor štúdia Walt Disney Co. Frank Thomas, ktorý sa podieľal na tvorbe mnohých filmov pre deti: od Snehulienky a siedmich trpaslíkov cez Pinocchia po Bambiho.

Thomas začal pracovať v Disneyho štúdiách v roku 1934, keď sa ešte len začínalo pracovať na Snehulienke, ktorá bola prvým celovečerným animovaným filmom. Výroba tohto filmu Disneyho takmer priviedla k bankrotu, ale po jeho uvedení do kín priniesla štúdiu obrovský úspech.

"Frank pomohol urobiť z animácie umenie a vyzdvihol ju do neuveriteľných výšok," uviedol dnes filmový kritik Leonard Maltin. Thomas bol špecialistom aj na dojímavé scény, ale rád vymýšľal aj tie šibalské.

Podpísal sa pod romantický psí príbeh Lady a Tramp, podieľal sa aj na Šípkovej Ruženke, či Popoluške, v ktorej mal na starosti pohyb macochy. V Robinovi Hoodovi vymyslel animáciu jednej z kľúčových postáv, kapitána Hooka.

Veľmi často spolupracoval s Olliem Johnstonom, priateľom z čias vysokoškolských štúdií na Stanford University. Spolu s kolegami patrili do skupiny najlepších animátorov štúdia, ktorú Walt Disney zo žartu prezýval "Nine Old Men" - využijúc na to definíciu Najvyššieho súdu v podaní prezidenta Franklina Roosevelta.

Thomas a Johnston odišli v roku 1978 do dôchodku, čím získali čas na napísanie odborných kníh o animovanom filme. V roku 1995 o nich vznikol film Frank and Ollie, ktorý podľa vlastného scenára nakrútil Thomasov syn Theodore.