Vo Svidníku opäť otvorili Galériu Dezidera Millyho

10. sep 2004 o 16:00 TASR

Svidník 10. septembra (TASR) - Vývoj výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov Slovenska od 16. storočia po súčasnosť predstavuje Galéria Dezidera Millyho, ktorú dnes po dočasnom uzatvorení opäť sprístupnili v Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry (MURK) vo Svidníku.

Galéria, ktorá bola pôvodne otvorená v roku 1983, je treťou expozíciou MURK. Obsahuje vzácne ikony, ale aj vývoj ikonopiseckého umenia od 16. do 18. storočia. "Zároveň obsahuje aj diela národného umelca Dezidera Millyho, no aj mnohých ďalších umelcov - Ivana Kuleca, Oresta Dubaya, Evy Bissovej a podobne," uviedol pre TASR Jozef Varchol z MURK. Dodal, že galéria bude pre verejnosť otvorená počas pracovných dní od 8.30 do 16. hodiny a počas víkendu od 10. do 16. hodiny.