Ibi je krstným otcom nového albumu Mishy

Bratislava 10. septembra (TASR) - Ibrahim Maiga sa stal krstným otcom nového albumu speváčky Mishy.

10. sep 2004 o 13:30 TASR

Nový album či skôr dvojalbum s názvom Misha pokrstili vo štvrtok večer v jednom z bratislavských klubov čistou vodou. "Ibi je môj dobrý kamarát. Je nohami pevne na zemi, nepovýšenecký, a to si veľmi vážim. Je to taký kamarát, o ktorom som si myslela, že ten album má pokrstiť," zdôvodnila Misha výber kmotra pre svoj ďalší, v poradí druhý album. Ibi podľa svojich slov v aute nepočúva nič iné. "Tým, že si ma vybrala za kmotra, mi dala najavo, ako hlboko si ma váži a kde ma má. Bola to pre mňa veľká česť," dodal. Slávnostného privítania sa nový album dočkal 23 mesiacov po debutovom CD. "Oplatilo sa, pretože tie všetky remixy, bonusy a duety s rôznymi ľuďmi vznikali počas obdobia medzitým. Nechcela som ich nechať niekde v šuflíku, pretože by mi to bolo ľúto," hovorí Misha, ktorá za svoju "srdcovku" na novom albume považuje skladbu s číslom desať Footprints In My Heart. "Má šesť minút a ja spievam až po dvoch minútach. Vyslovene si vychutnávam, ako tie nástroje nastupujú," vysvetlila a ako s úsmevom poznamenala, svoj album bežne veľmi nepočúva. "To len tak chvíľku, kým sa naučím texty, aby som ho mohla koncertne hrať," hovorí. V bratislavskom klube sa však vo štvrtok nielen krstilo. Pred samotným slávnostným aktom nechýbalo menšie vystúpenie, na ktorom predstavila zopár nových skladieb. Publikum pritom tvorili jej priatelia a známi.