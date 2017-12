Metamorfózy Vladimíra Gažoviča

BRATISLAVA 11. septembra (SITA) - Metamorfózy Vladimíra Gažoviča predstaví od pondelka bratislavská galéria Artotéka. Z tvorby známeho grafika nájdu návštevníci galérie na Kapucínskej 1 predovšetkým ...

11. sep 2004 o 19:32 SITA

BRATISLAVA 11. septembra (SITA) - Metamorfózy Vladimíra Gažoviča predstaví od pondelka bratislavská galéria Artotéka. Z tvorby známeho grafika nájdu návštevníci galérie na Kapucínskej 1 predovšetkým ilustrácie svetoznámeho mytologického eposu Publia Ovidia Nasa, ktoré umelec vytvoril pre vydanie diela vo vydavateľstve Tatran v roku 1979. Tak ako sa Picassove grafické ilustrácie Ovidia z roku 1931 zapísali do dejín výtvarného umenia, tak podľa riaditeľky galérie Viery Anoškinovej aj Gažovičove litografie znamenajú prínos nielen do dejín ilustrácie, ale aj do dejín grafiky, keďže sú vytvorené unikátnou technikou farebnej litografie. Okrem tohto rozsiahleho cyklu 26 grafík sú tu vystavené aj ilustrácie k básni Edgara Alana Poea "Havran". Výstava je doplnená voľnými grafickými listami aex librismi tohto jedného z najvýznamnejších slovenských grafikov, ktorý sa v tomto roku dožíva životného jubilea – 65 rokov. Výstava potrvá do 20. októbra.

Viac informácií ponúka internetová adresa http://www.artoteka.sk.