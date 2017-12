Gwyneth Paltrowová chce podať žalobu na paparazzov

11. sep 2004 o 21:45 TASR

Londýn 11. september (TASR) - Americká herečka Gwyneth Paltrowová (31) má neustáleho a nedobrovoľného fotografovania už naozaj dosť a ako sama tvrdí, uvažuje o žalobe na paparazzov, informujú noviny USA Today.

"Je to naozaj desivé. Je to neprijateľné, najmä keď máte v rukách život malého dieťaťa," zdôvodňuje svoje obavy hlavná hrdinka filmu Zamilovaný Shakespeare. Herečka tvrdí, že aj keď je jej manžel a frontman skupiny Coldplay Chris Martin fyzicky veľkou ochranou, je to frustrujúce a médiá často zachádzajú priďaleko. "Myslím si, že ľudia majú právo na súkromný život a na súkromné chvíle so svojimi rodinami," dodáva.