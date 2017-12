Americký herec O.L. Duke (51) sa v New Yorku stal obeťou dopravnej nehody

12. sep 2004 o 16:59 TASR

New York 12. septembra (TASR) - Americký herec O.L. Duke, ktorý si po boku Denzela Washingtona zahral napríklad vo filmoch Malcom X, Príbeh Antwona Fishera alebo Prezumpcia viny (Out of Time), zahynul v piatok večer vo veku 51 rokov pri dopravnej nehode v New Yorku.

Ako uviedla jeho manželka Monica, k nehode došlo pri umelcovej ceste z divadelného predstavenia domov.

O.L. Duke si zahral aj vo viacerých televíznych snímkach, vrátane seriálu spoločnosti HBO Oz. Naposledy ho angažovali pre divadelnú produkciu Waitinď 2 End Hell.

Podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov skrížil Dukeovi cestu iný automobil, v dôsledku čoho sa herec dostal do protismeru, kde došlo k frontálnej zrážke s protiidúcim vozidlom.