nové CD na trhu

13. sep 2004 o 10:30

Andre Ochodlo & Pressburger Klezmer Band: Shalom

Pavian Records 2004

Hoci skupina Pressburger Klezmer Band existuje už takmer desať rokov, doteraz viac koncertovala, ako nahrávala. Štúdiový deficit si však vynahradila dvoma albumami, ktoré sa objavili krátko za sebou: Ot Azoy! a Shalom. Kým prvé menované CD je autorskou záležitosťou skupiny, na druhom, novšom sa predstavuje v úlohe sprievodného telesa speváka s poľsko-nemeckými koreňmi Andre Ochodla. Že jedinečná melodika klezmer hudby vynikne aj v šansónovej polohe, potvrdzuje aj tento album so sedemnástimi skladbami, ktorý sa už predáva v Poľsku a 16. septembra bude mať koncertný krst v DK Zrkadlový háj v Bratislave.

Peter Lipa band: Live in Hungary

Gramy records/Hevhetia

Druhá slovenská nahrávka sa v zahraničí nielen distribuuje, ale tam aj vznikla. Keď o nahrávku Petra Lipu prejavil záujem maďarský vydavateľ, spevák neváhal, odcestoval so skupinou na tri koncerty a tie sa nahrali. Jednoduché. Stačí dodať, že na albume nájdete okrem štyroch beatlesoviek a osvedčených pódiových kusov (Lonely Avenue, House of the Rising Sun), v ktorých Lipu sprevádzajú klávesista Juraj Tatár, basgitarista Martin Gašpar, bubeník Marcel Buntaj a saxofonista Michal Žaček, aj dve bonusové skladby z 80. rokov, keď v jeho skupine figurovali mená Peter Breiner, Cyril Zeleňák a Vladimír Kulhánek.

Bill Frisell: Unspeakable

Nonesuch records/Warner music

Hoci sa už zdalo, že päťdesiatnik Bill Frisell definitívne zakotvil v tradíciách americkej ľudovej hudby, posledné nahrávky dokazujú opak. Elegantného gitaristu s unikátnou technikou, ktorý začínal v avantgardných a džezových kruhoch, ešte neopustilo hľadačstvo. Na najnovší sólový album si totiž do štúdia okrem tradičných spoluhráčov (jadro skupiny Sex Mob, trombónista Curtis Fowlkes) prizval sláčikové trio a perkusionistu Dona Aliasa, ale predovšetkým hráča na gramofóny a samplery Hala Wilnera, ktorý svojimi vstupmi veľmi výrazne osviežil celkový sound.

Mnohé zo štrnástich nových skladieb prekvapia groovujúcimi rytmami á la Scofield, iné zasa experimentovaním so zvukom. Frisell skrátka evidentne pookrial - gitaru po dlhom čase opäť preháňa rôznymi škatuľkami, nápadito funkuje, prepletá strunami svoje povestné harmónie, a tak odrazu aj tých pár obligátnych balád vydržíte počúvať.

Neutrino/Selectone: Rhizomatic Sound

Mufonic/Wegart

Elektronická hudba na počúvanie a Čechy to boli ešte donedávna dve úplne rôzne veci. Zmeniť sa to pokúša aj niekoľko jednotlivcov, zoskupených okolo vydavateľstva Mufonic Recordinx. Dvaja z nich, vystupujúci pod pseudonymami Neutrino a Selectone, nahrali spoločný album, ktorý sa stal druhým titulom v katalógu tejto značky, spolupracujúcej aj s mladými slovenskými hudobníkmi.

Názov odkazuje na pojem rhizome, ktorým francúzsky filozof Gilles Deleuze označoval bohato rozvetvenú štruktúru bez zjavného stredu. Podobným spôsobom sa v ôsmich krátkych downtempových skladbách voľne prelína nasamplovaná hudba rôznych štýlov (napríklad fragment starej skladby Pražského výběru s ambientom) so všakovakými "nehudobnými" zvukmi. Výsledok je svojrázny - nápaditá hudba, ktorá chce rovnako experimentovať, ako i baviť. (her)