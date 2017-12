Oasis vyhlásili vo Veľkej Británii za najhoršiu skupinu letnej koncertnej sezóny

13. sep 2004 o 8:48 TASR

Londýn 13. septembra (TASR) - Neslávne prvenstvo v ankete o najhoršiu skupinu letnej festivalovej sezóny 2004 patrí podľa odborného časopisu New Musical Express členom britskej formácie Oasis.

Interpreti hitov ako Wonderwall a Don't Look Back in Anger sa predstavili na tradičnom megafestivale v Glastonbury v tak zlom svetle, že dokonca organizátor tohto najväčšieho open air podujatia v Európe Michael Eavis netajil isté sklamanie.

Spomedzi asi 10.000 účastníkov festivalových koncertov sa v ankete vyslovilo za Oasis 42 percent, ďalších 26 percent označilo za najhoršiu skupinu letnej sezóny The Darkness pred The Strokes (17 percent) a The Libertines (15 percent).

