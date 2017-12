News of the World: Victoria Beckhamová si vzala arogantného, márnivého chuligána

13. sep 2004 o 15:00 TASR

Londýn 13. septembra (TASR) - Manželská kríza Davida a Victorie Beckhamovcov nie je podľa informácií britského nedeľníka News of the World ani zďaleka vyriešená. Britský futbalový idol (29) a tehotná exspeváčka (30) sa kontaktujú takmer už len telefonicky a ustavične sa vadia.

Ako s odvolaním sa na priateľov páru napísali bulvárne noviny, David je pred "zrútením". Ex-Spice Girl údajne žiada rozchod na skúšku. "Nenávidí jeho vzhľad, jeho tetovania a jeho ustavičné kliatby, " oznámili noviny. "Každému hovorí, že si vzala arogantného, márnivého chuligána, ktorého viac nemá v láske," dodávajú News of the World.

Priatelia sú znepokojení Beckhamovým čoraz agresívnejším správaním sa. "Je celý čas rozhnevaný," citovali noviny jedného priateľa hviezdy Realu Madrid.

Ešte pred dvoma týždňami pár potvrdil tretie tehotenstvo Victorie a oznámil, že celá rodina sa chce definitívne usadiť v Madride. Odvtedy boli David a Victoria zriedkavo spolu, napísal News of the World. Spoločne sa na verejnosti mihnú iba pri reklamných vystúpeniach.

Victoria uteká z Madridu kedykoľvek môže, pretože to po boku svojho muža nemôže vydržať. Ako manžel zlyhal, tvrdí Victoria podľa News of the World.

Keď David hrá futbal, Victoria si užíva v londýnskych reštauráciách. V tomto duchu nesledovala ani kvalifikačný zápas na MS proti Rakúsku. Vraj neodpustila svojmu mužovi údajné aféry s inými ženami, uvádzajú noviny.

Ešte na jar tohto roka všetko nasvedčovalo rozpadu páru. Niekoľko žien naraz verejne tvrdilo, že so slávnym futbalistom mali sex. Ten všetko poprel. Pred súd s tým ale nešiel, čo viedlo k špekuláciám o pravdivosti jeho tvrdenia a zrejme aj k náležitému krachu manželstva.

Priatelia Victorie si robia starosti, že v ranom štádiu tehotenstva tak veľa cestuje lietadlom. Tretie dieťa Beckhamovcov sa má narodiť v marci. Podľa ďalšieho bulvárneho periodika Sun to má byť znova chlapec - bol by to tretí syn Beckhamovcov.

O mene dieťaťa sa intenzívne špekuluje. Beckhamovi pomenovali svojich dvoch synov - Brooklyn (5) a Romeo (2) podľa miesta, kde ich splodili. Sun tentokrát uviedol vyjadrenie jedného rodinného priateľa: "Každý vie, že David a Victoria by boli radi mali dievčatko. Dá sa povedať, že sú trošku sklamaní."