Tina Turnerová vydáva nový album All The Best

Los Angeles 13. septembra (TASR) - Nestarnúca spevácka diva Tina Turnerová (64) onedlho vydá nový album - majú ho tvoriť dve CD s jej najväčšími hitmi.

14. sep 2004 o 11:30 TASR

Pre verných fanúšikov zároveň pripravila úplne novú pieseň s názvom Open Arms.

Nový album bude okrem "stariniek", ktoré naspievala s exmanželom Ikem Turnerom - River Deep Mountain High, Proud Mary, Nutbush City Limits, obsahovať aj sólové skladby: Letďs Stay Together, Whatďs Love Got To Do With It, We Donďt Need Another Hero, Golden Eye, When The Heartache Is Over.

V novom albume nebudú chýbať ani úspešné duety, napríklad pieseň Cose della Vita s talianskym spevákom Erosom Ramazottim, Tonight s Davidom Bowiem a Itďs Only Love s Bryanom Adamsom.

Aj napriek tomu, že sa Turnerová na hudobnej scéne objavuje už len príležitostne, o jej bohatý hlasový fond je stále dostatočný záujem. Naposledy sa predstavila v Chicagu, kde spievala pri príležitosti 50. narodenín svojej priateľky, herečky a moderátorky Oprah Winfreyovej.