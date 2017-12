Na letisku sa tentoraz neodohrala dráma, ale romantický príbeh

Terminál (The Terminal) * USA 2004 * 128 minút * Námet: Andrew Niccol * Scenár: Sacha Gervasi, Jeff Nathanson * Réžia: Steven Spielberg * Kamera: Janusz Kaminski * Hudba: Benny Golson, John Williams * Hrajú: Tom Hanks, Chatherine Zeta-J

Terminál (The Terminal) * USA 2004 * 128 minút * Námet: Andrew Niccol * Scenár: Sacha Gervasi, Jeff Nathanson * Réžia: Steven Spielberg * Kamera: Janusz Kaminski * Hudba: Benny Golson, John Williams * Hrajú: Tom Hanks, Chatherine Zeta-Jonesová, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Kumar Pallana, Eddie Jones, Zoe Saldanová, Michael Nouri

Moderná doba prináša nejeden paradox. Kedysi boli útočiskom kostoly, kláštory, neskôr veľvyslanectvá a ambasády, dnes sú to letiská. Medzinárodné haly ako "územie nikoho" sa stávajú akousi globálnou krajinou, kde niekedy neplatia ani zákony, ani pravidlá zdravého rozumu. Dnes, keď svetom migrujú státisíce utečencov, politických aj ekonomických migrantov, už nie je vzácnym úkazom, ak cestujúci uviazne v letiskovej hale. Keď sa to roku 1988 stalo Iráncovi Merhanovi Nasserimu na parížskom Letisku Charlesa de Gaulle, bola to ešte taká senzácia, že Francúzi podľa udalosti nakrútili komédiu Tombés du ciel (1993) s Jeanom Rochefortom.

K téme sa teraz vrátil Steven Spielberg, vyzbrojený veľkým kalibrom hviezd aj ostatných tvorcov. Spielberg je politicky korektný. Vyhýba sa islamu a politike vôbec. Jeho "stroskotanec" pochádza z fiktívnej východoeurópskej krajiny Krakózia, ktorá azda leží kdesi na Balkáne. Po pristátí v New Yorku vysvitne, že v Krakózii sa začal štátny prevrat, hranice sú uzavreté, doprava nefunguje. Pas Viktora Navorského (Tom Hanks) stratil platnosť, imigrační úradníci ho na územie Spojených štátov nepustia, ale nemá sa ani ako vrátiť domov.

Nie je to kritika systému, spoločnosti, nie je to ani satira. Lebo Navorského drámu zapríčinil jediný muž - hlúpy, nafúkaný, prehnane ambiciózny letiskový úradník Frank Dixon (Stanley Tucci), bojujúci o povýšenie. Tvorcovia tak dobrovoľne obmedzili svoje pole pôsobnosti na romantickú komédiu s prvkami grotesky. Naplno využívajú výhody a danosti uzavretého pestrého priestoru plného reštaurácií, butikov, čakární a ľudí. Spolu s Navorským spoznávame, že letisková hala žije vlastným životom a má svojich stálych obyvateľov - obslužný personál, pilotov, letušky. Odohrávajú sa tu lásky i drámy, víťazstvá i prehry.

Steven Spielberg vo svojich filmoch vždy dokázal publikum uchvátiť a presvedčiť - o tom, že v moriach žijú krvilačné obrovské žraloky, že Zem navštevujú ufóni, že náš svet je plný tajomstiev a záhad. Darí sa mu i tentoraz. Neusiluje sa o realizmus. Práve naopak - štylizuje svoj film chvíľami až na spôsob bláznivej grotesky.

Ponúka divákom zručne namiešaný osviežujúci nápoj s presne odmeranými dávkami citov, gagov, sentimentu i prostej človečiny. Stavia na kontraste atraktívneho prostredia a "obyčajných" ľudí. Hanks hravo stvárňuje zadubeného Slovana, Zeta-Jonesová je ako neurotická stewardka Amelie skromná, no pôvabná, Tucci jemne karikuje svoje predchádzajúce slávne záporné postavy.

Terminál, na rozdiel od väčšiny predchádzajúcich Spielbergových diel, nie je akčná vizuálna atrakcia. Je to príjemná zábava určená najmä starším divákom, ktorí vedia oceniť pohodlie.