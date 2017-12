Pražská galéria predstavuje dielo slovenského maliara Nikolaja Feďkoviča

2. dec 2001 o 12:13 tasr

Praha 2. decembra (TASR) - Jedinečné diela slovenského maliara Nikolaja Feďkoviča, na ktorých sa prelínajú sny s realitou, predstavuje až do 6. januára výstava pod názvom Orbis Pictus v galérii Miro v kostole svätého Rocha na Pražskom hrade.

Autor na sobotňajšej vernisáži v galérii prevzal od prezidenta Európskej únie umení Miroslava Klivara prestížnu cenu Európskej únie umení za svoju tvorbu. "Táto cena je pre mňa obzvlášť významná, lebo ja som sa chcel do Prahy vždy vrátiť, ja som tu žil, tvoril a musel som odtiaľto odísť," uviedol Feďkovič, ktorého milo prekvapil veľký záujem o jeho obrazy.

Život a dielo maliara je poznamenané neustálymi cestami a návratmi. Najskôr cestoval z východného Slovenska za vzdelaním smerom na západ do Čiech a po emigrácii do Nemecka v roku 1989 cestuje zase smerom na východ. Ako sám priznáva, poznamenalo to jeho tvorbu. "Zmeny prostredia prinášajú ohromný účinok na človeka a reakcia na to dianie v jednotlivých mestách, alebo krajinách má silný vplyv na človeka," dodal.

Autor priznáva, že rád sníva a svoje predstavy sa snaží preniesť aj na obrazy. Cez umenie sa dajú prenášať impulzy silne súvisiace s návratom k hodnotám, ktoré dnes pociťujeme. "Pokiaľ doteraz boli také nejaké pocity barbarizmu, takej určitej nekultúry, alebo vyznávania sa v odpade a v zhnusení nad realitou, tak znovu sa objavujú plamienky toho obdivu k hodnotám a tým základom ľudskej kultúry," dodal Feďkovič.

"Feďkovič má zvláštny spôsob videnia a cítenia, v ktorom sa prelína realita so snom," hovorí na jeho adresu slovenský historik umení Fero Horvát, ktorý zdôraznil, že v žiadnom prípade nejde o obrazy na jedno prečítanie. "Sú to obrazy, ktorých tvorba trvá nesmierne dlho. Napríklad obraz Ofélia II vznikal 20 rokov," dodal Horvát.

Maliarove diela majú viacero vrstiev a to tak z hľadiska nanášania lazúrových farieb, ako aj z tematického hľadiska. Feďkovič používa techniku vrstvenia lazúrových farieb na podklad s glejokriedovou úpravou rovnako, ako v časoch gotiky a renesancie. Začínal ako abstraktný maliar, neskôr k tomuto výrazu pridal figúry. "Jeho dielo, to je symbióza obrovského pracovného nasadenia, hlbokej myšlienky, technickej virtuozity, a práve túto technickú virtuozitu získal tu v Česku," dodal Horvát.