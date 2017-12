Robbie Williams nechcel hrať homosexuála

Los Angeles 14. septembra (TASR) - Robbie Williams (30) údajne odmietol úlohu homosexuála za 500.000 libier, píšu noviny Daily Star.

14. sep 2004 o 9:34 TASR

Britský spevák sa obáva, že by stvárnenie postavy podobného druhu spustilo lavínu pochybností o jeho pohlavnej orientácii. Blízky priateľ slávnej hviezdy tvrdí, že za broadwayský muzikál The Boy From Oz ponúkli hviezde 55.665 libier týždenne. Robbie však netúži po nálepke homosexuála a stále čaká na svoju veľkú úlohu, kde sa bude môcť ukázať ako pravý chlap.

Jeho manažér preto údajne vedie rokovania so zástupcami filmovej spoločnosti MGM v súvislosti s novým filmom o Jamesovi Bondovi.