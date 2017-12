Českí Ready Kirken plánujú dobyť Slovensko

14. sep 2004 o 17:37 TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Dobyť slovenské koncertné pódiá a zapáčiť sa ušiam slovenských poslucháčov by rada rockpopová skupina Ready Kirken, ktorá v susedných Čechách funguje už od roku 1996.

Skokani roku 2002 v ankete Slavík majú na svojom konte 4 albumy a ten aktuálny - Krasohled chcú predstaviť aj Slovensku, kde doposiaľ koncertovali iba raz, aj to náhodou. Pred niekoľkými rokmi totiž zaskakovali na jednom z letných festivalov za skupinu Chinaski. "Mali sme vtedy asi len 10 pesničiek, publikum si vyžiadalo prídavky, tak sme ten istý repertoár zahrali ešte raz," smeje sa gitarista a spevák skupiny Michal Hrůza s tým, že tentoraz by to malo byť "o niečo" lepšie. "Plánujeme na Slovensku do konca roku 5 alebo 6 koncertov. Veľa ľudí nás tu ešte nepozná, tak si počkáme, ako sa ujme singel Krasohled. Jeden termín je istý, a to 10. novembra v bratislavskom klube Babylon. Rokujeme v Košiciach, Prešove a Nitre. Chceme skúsiť nové mestá, myslím, že aj tu sú ľudia, ktorých bude naša gitarová muzika zaujímať, a preto im chceme prísť zahrať," vysvetľuje.

Spolu s kolegami gitaristom Zdeňkom Ceralom, basákom Ondřejom Heroldom a bubeníkom Adamom Jánošíkom si v roku 2002 strihli predskokanov na pražskom koncertne slávnych Manic Street Preachers a vlani si ich spolu so Support Lesbiens ako predkapelu na českú časť turné vybrala skupina Lucie. Tam spoznali aj producenta ich posledného albumu Pavla Karlíka, ktorý sa podpisuje aj pod platne Lucie či Wanastových vjecí. "Turné malo pre nás veľký význam aj z profesionálneho hľadiska, pretože priemerná návštevnosť na koncertoch bola 10 000 ľudí. To je samozrejme niečo iné ako hrať pred publikom, na ktoré sme boli v tom čase zvyknutí. Zo začiatku sme z toho boli dosť nervózni, ale myslím, že to bol pre nás v kariére zlomový okamih," konštatuje Michal z Ready Kirken, ktorej názov vznikol podľa postavy záletníka z knihy Františka Ringo Čecha. "Mysleli sme, že bol vymyslený, ale naozaj existoval a volal sa vlastným menom Miloš Vokurka. Prišlo nám to celkom vtipné," smeje sa Michal.

Po albumoch Ready Kirken Vlny a Čekal jsem víc prišiel na rad Krasohled s 11 skladbami, ktorý vznikol na jeseň minulého roku, keď vraj na chlapcov prišla múza a album je o medziľudských vzťahoch. "Máme métu, že každý ďalší album ide stále viac do hĺbky. Toto bola ešte rozumná hranica, pretože inak by nás ľudia obvinili z paranoje alebo z nenormálnosti. Nie je na prvé počutie, ale myslím, že kto sa k nej prekúše, vydrží mu oveľa dlhšie ako tie predchádzajúce," zhodli sa Ready Kirken.