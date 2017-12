U2 predstavili názov nového albumu

16. sep 2004 o 8:30

BRATISLAVA - Nový, v poradí už desiaty album od slávnej írskej skupiny U2 má už názov. Bude sa volať How to Dismantle an Atomic Bomb a na pultoch celého sveta sa objaví 23. novembra. Albumu bude predchádzať prvý singel Vertigo. Oznámil to internetový server hudobného magazínu Rolling Stone. Štvorica, čiže spevák Bono, gitarista The Edge, basgitarista Adam Clayton a bubeník Larry Mullen jr., nahrávala album v posledných dvoch rokoch v Dubline a na juhu Francúzska. Jeho producentom sa stal Steve Lillywhite, ktorý produkoval prvé tri albumy skupiny. Na nahrávke sa podieľal aj ďalší producent Chris Thomas, ktorý pracoval na albume legendárnych Sex Pistols.

Novinka U2 by mala byť podľa prvých ohlasov návratom skupiny k ich tvrdšiemu ranému zvuku. Súčasťou kolekcie budú aj piesne Full Metal Jacket a Tough, pocta Bona jeho nedávno zosnulému otcovi. How to Dismantle an Atomic Bomb bude sprevádzať aj americké turné, na ktoré skupina vyrazí na jar budúce roka. (peb)