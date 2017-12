Po prvý raz sa World Music Awards udeľovali na severoamerickom kontinente

Las Vegas 16. septembra (TASR) - Hudobné ocenenia World Music Awards, ktorými každoročne oceňujú interpretov komerčne najúspešnejších nosičov zvukových ...

16. sep 2004 o 11:24 TASR

Las Vegas 16. septembra (TASR) - Hudobné ocenenia World Music Awards, ktorými každoročne oceňujú interpretov komerčne najúspešnejších nosičov zvukových záznamov, sa v noci nadnes vôbec po prvý raz udeľovali na severoamerickom kontinente, konkrétne v Las Vegas. Doteraz bolo hostiteľom galavečera hviezd monacké Monte Carlo.

Najúspešnejšími interpretmi roka sa v Las Vegas stali R&B spevák Usher a hiphopová formácia Outkast, ktorí si zo slávnostného ceremoniálu vyhlásenia cien odniesli po tri trofeje. Usher sa stal mužským umelcom roka, najlepším spevákom populárnej i R&B hudby, kým Outkast získali titul najlepšia hudobná skupina planéty, najlepšia formácia populárnej hudby a najlepší interpreti hiphopu.

Norah Jonesová, dcéra slávneho indického hráča na sitár Raviho Shankara, ktorá za debutový album Come Away with Me (2002) žala trofeje, vrátane niekoľkých Grammy, si tentoraz odniesla za novinku Feels Like Home dve ocenenia World Music Awards v kategóriách ženská umelkyňa roka a najlepšia interpretka populárnej hudby.

Ďalšími laureátmi World Music Award sa v noci nadnes stali formácia Evanescence ako rockový umelec roka, Avril Lavigneová v kategórii najlepší interpret populárnej/rockovej hudby, Alicia Keysová ako najlepšia ženská interpretka R&B, ako aj Maroon 5, Kanye West a Hilary Duffová ako najlepší nováčikovia roka v kategóriách skupina, mužský a ženský interpret.

Známe mená sa objavili aj medzi laureátmi tzv. národných ocenení, napríklad Dido (Veľká Británia), Westlife (Írsko), Sarah Connorová (Nemecko), Eros Ramazzotti (Taliansko), Alejandro Sanz (Španielsko) alebo DJ Bobo (Švajčiarsko). Cenu pre najpredávanejšieho ukrajinského interpreta získala v súlade s očakávaním víťazka májovej Veľkej ceny Eurovízie Ruslana, kým cenu pre komerčne najúspešnejšieho škandinávskeho interpreta udelili formácii The Rasmus.

Dvojhodinový program, ktorý v priamom prenose mohli vidieť diváci v USA, Kanade i Mexiku, moderovala herečka Pamela Andersonová.

2 6 12 le žab