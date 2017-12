Na Brodwayi chystajú muzikál o Johnovi Lennonovi

Los Angeles 16. septembra (TASR) - Na Brodwayi sa pripravuje muzikál o živote bývalého člena skupiny Beatles Johna Lennona. Uvedený bude na budúci rok v lete pri príležitosti 25. výročia spevákovho zavraždenia psychicky chorým fanúšikom, informovali hollywoodske noviny Daily Variety.

V muzikáli zaznejú také pesničky z obdobia Lennonove sólovej speváckej dráhy ako Imagine, Instant Karma, Give Peace a Chance, Starting Over a Whatever Gets You Through the Night. Hru napísal televízny veterán Don Scardin, ktorý ju bude taktiež režírovať.

Lennon, ktorého zastrelili pred jeho newyorským bytom v decembri 1980, nebude jediná rocková legenda tešiaca sa znovuzrodeniu na Brodwayi. Muzikál "Good Vibrations", ktorého jadro tvoria pesničky od Beach Boys, sa začne hrať na začiatku decembra a "All Shook Up", ktorý pozostáva z pesničiek od Elvisa Presleyho, uvedú na budúci rok.