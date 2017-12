Tom Cruise je naklonený k manželstvu a k blízkemu vzťahu

Mníchov 18. septembra (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Tom Cruise (42) nechce zostať dlho sám a pravdepodobne sa v budúcnosti znovu ožení.

18. sep 2004 o 8:02 TASR

"Som typ, ktorý sa chce za každých okolností oženiť," povedal herec v rozhovore pre nemecký magazín JoyCelebrity. Podľa jeho slov manželstvo a úzky vzťah medzi dvoma navzájom sa milujúcimi osobami pre neho znamená veľmi veľa. Jeho budúca a zároveň ďalšia manželka by mala byť, ako sa ďalej vyznal čestná. Mal by jej veriť a mala by mať jeho dôveru.

Jeho budúca polovička by mala byť zároveň humorná a prežívať s ním zábavné chvíle. "Mám rád ženy, ktoré sa radi smejú a prežívajú so mnou dobrodružstvá", dodal ďalej Cruise, ktorého najnovší film Collateral prichádza koncom septembra do európskych kín.

V tomto najnovšom akčnom trileri hrá po prvýkrát vo svojej kariére vraha z povolania, ktorý má v priebehu jednej jedinej noci zavraždiť piatich kľúčových svedkov.