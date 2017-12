CD

20. sep 2004 o 10:00

Debutový album populárnej českej skupiny z roku 1967 je považovaný za prvú českú skutočne bigbítovú nahrávku. Medzi dvanástimi pôvodnými skladbami figuruje niekoľko nesmrteľných hitoviek Olympicu (Dej mi víc své lásky, Želva, Snad jsem to zavinil já, Línej skaut), na tejto reedícii nájdete rozsiahly booklet s unikátnymi fotografiami hudobníkov a sedem bonusových singlov, ktorých viachlasové vokály prezrádzajú dobovú reakciu na "mersey-sound" v podaní Beatles a iných britských skupín. Želvou zároveň vydavateľ štartuje špeciálnu edíciu, v ktorej postupne plánuje predstaviť všetky albumy Olympicu.

"Dnes konečne môžem počúvať a vnímať svoju hudbu tak, ako som si vždy predstavoval: vstupom do jej srdca, vďaka technológii Dolby Surround 5.1. Po Mono a Stereo tak ďalší krok musí byť Aero, totálne ponorenie sa do hudby. Zavriete oči a ste priamo v jej vnútri," rozplýva sa nadšením Francúz Jean-Michel Jarre. Pionier syntetizátorovej hudby sa rozhodol previesť svoje staršie slávne atmosférické inštrumentálky (Equinoxe, Oxygene) do dokonalého zvuku a pridal k nim ešte niekoľko nových skladieb. Navyše zaujímavým spôsobom využíva možnosti bonusového DVD - vidíte tu iba detail očí herečky Anne Parillaud, ktoré boli nasnímané bez jediného strihu pri počúvaní hudby. Vzniká tak originálne "zrkadlo" emócií poslucháča".

Ani slovinská skupina Laibach nepatrí medzi nováčikov - na scéne už úspešne funguje rovné štvrťstoročie. Industriálni rockeri, ktorí sa dali dohromady v roku úmrtia maršala Tita, prichádzajú teraz s výberovým dvojalbumom s názvom Hymny. Na prvom disku nájdete niekoľko svojráznych "hymnických" coververzií, ktorými je Laibach povestný (napríklad Final Countdown od Europe, beatlesovku Get Back či Sympathy for the Devil od Rolling Stones), i pár najväčších vlastných "peciek" skupiny, ktoré boli vybrané od vlaňajšieho albumu WAT až po debutovú nahrávku z roku 1985. A aby toho nebolo dosť, niekoľko zo spomínaných skladieb si môžete vypočuť aj medzi bizarnými remixami na druhom disku.

Mladý francúzsky gitarista žijúci vo Viedni vydal nahrávku inšpirovanú hudbou Američana pod značkou nemeckého vydavateľstva. Tomu sa hovorí dokonalá ukážka globalizácie. V devätnástich krátkych skladbách sa Akchoté svojrázne vyrovnáva s odkazom černošského hudobníka Sonnyho Sharrocka, priekopníka "free" hrania (aké dnes napríklad praktizuje Angličan Derek Bailey), ktorý zomrel pred desiatimi rokmi. Svoju metódu prirovnáva k maliarovi, ktorý chodí do Louvru kopírovať majstrov, až kým neobjaví vlastný štýl. Pôvodné Sharrockove skladby tak Akchoté rozohráva po svojom a keď medzi ne vkliní niekoľko vlastných kompozícií, ak nepoznáte Sharrockovu hudbu v origináli, rozdiely takmer nepočujete. (her)