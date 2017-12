Sopranovci a Angels in America získali hlavné ceny Emmy

Los Angeles 20. septembra (TASR) - Mafiánska sága Sopranovci a televízne spracovanie broadwayskej hry Angels in America o epidémii AIDS v 80. rokoch bodovali ...

20. sep 2004 o 7:11 TASR

Los Angeles 20. septembra (TASR) - Mafiánska sága Sopranovci a televízne spracovanie broadwayskej hry Angels in America o epidémii AIDS v 80. rokoch bodovali v noci nadnes v Shrine Auditoriu v Los Angeles počas 56. ročníka udeľovania prestížnych amerických televíznych cien Emmy.

Sopranovci z dielnej káblovej stanice HBO s 20 nomináciami potvrdili úlohu favorita a zvíťazili v kategórii dramatický seriál, keď tri predošlé ročníky im uchmatlo hlavnú cenu Západné krídlo. Michael Imperioli a Drea DeMatteová pridali trofeje v kategóriách herec a herečka vo vedľajšej úlohe.

Hoci Sopranovci získali najviac nominácii pre seriál, o jednu nomináciu (spolu 21) ich prekonala dvojdielny miniseriál Angels in America v hlavnej úlohe s Al Pacinom. Vyhral nielen túto kategóriu, ale ocenení boli aj Al Pacino, Mery Streepová a režisér Mike Nichols.

Prekvapujúcim víťazom kategórie komediálny seriál sa stal nový rodinný sitcom Arrested Development, ktorý mal veľmi zdatných súperov - Sex v meste (11 nominácií), Will & Grace, Curb Your Enthusiasm a vlaňajšieho víťaza Všetci milujú Raymonda.

Sarah Jessica Parkerová alias Carrie Bradshawová zo Sexu v meste si všetko vynahradila "televíznym Oscarom" pre herečku v komediálnom seriáli. Cynthia Nixonová, stvárňujúca v tom istom seriáli Mirandu, si prišla po cenu pre herečku vo vedľajšej úlohe.

Kategóriu najlepší herec v dráme vyhral James Spader (The Practice). Titul najlepšej herečky v dramatickom seriáli si tento rok odniesla Allison Janneyová. Najlepšími hercami v komediálnom seriáli (Frasier) sa stali Kelsey Grammer (hlavná úloha) a David Hyde Pierce (vedľajšia úloha). Za najlepší televízny film porota vybrala snímku Something the Lord Made z produkcie HBO. Humanitárnu cenu Boba Hopa udelili Dannymu Thomasovi.

Emmy sa v roku 2004 udeľovali celkom v 91 kategóriách.