Millu Jovovichovú pred drogami zachránili jej rodičia

Los Angeles 20. septembra (TASR) - Herečka Milla Jovovichová si myslí, že za to, že sa z nej nestala narkomanka, môže vďačiť rodičom.

20. sep 2004 o 12:29 TASR

Milla, ktorá začala pracovať ako modelka už v 11 rokoch a ktorú neskôr ako herečku preslávil film Piaty element, povedala o svojich rodičoch, že vždy boli veľmi prísni.

"Do Spojených štátov sme z Ukrajiny prišli v roku 1981," povedala pre nemecký časopis Spiegel. Jej rodičia najprv pomáhali režisérovi Brianovi De Palma okolo domu. Peniaze, ktoré zarobili a zostali nazvyš, investovali do Millinho vzdelania: do hodín tanca, herectva a hudby.

Rodičia od svojej dcéry vyžadovali disciplínu, čo sa jej vtedy nepáčilo. "Ale ako tínedžerke mi to zachránilo život. Bez tejto disciplíny by som sa teraz musela liečiť z drogovej závislosti ako mnoho mojich priateľov," dodala.

12 mpo pel