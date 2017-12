Donaha! zožalo ovácie publika

Bratislava 20. septembra (TASR) - Búrlivé ovácie zožala v nedeľu večer prvá premiéra nového muzikálu Donaha!

20. sep 2004 o 12:43 TASR

Niekoľkominútovým standing ovation ocenilo publikum výkony nielen hercov, ale na javisko zavítali pri klaňačke aj tvorcovia predstavenia aj s režisérom Jozefom Bednárikom. Ako neskôr uviedla riaditeľka divadla Nová scéna Wanda Hrycová, v zákulisí vyzeral Bednárik veľmi spokojný a šťastný. "Bol to určite pekný darček k jeho nedávnym narodeninám," dodala. S premiérami vraj nikdy nie je spokojný Miro Noga, ktorý stvárnil jednu z hlavných úloh. "Nie som nikdy spokojný s premiérou. Myslím si, že každé predstavenie má svoj vývoj a najlepšia je taká desiata repríza. Keď prídu normálni diváci, ktorí túžia vidieť predstavenie a kúpia si lístok za vlastné peniaze, tak to je pre mňa ako herca česť," povedal Noga. Spokojný mohol byť po premiére ďalší z hlavných predstaviteľov Csongor Kassai, ktorého vraj po predstavení pochválil dirigent za spevácky výkon. Párkrát síce podľa svojich slov pokazil choreografiu, ale v hľadisku si jeho malé prešľapy pravdepodobne nikto všimol. Na otázku, aká bola atmosféra pred prvou premiérou po piatkovom zverejnení neželaných snímok, odpovedal: "Stres sme zhodili zo seba ešte v piatok po tlačovke. Nemá zmysel sa zaoberať takými vecami pred premiérou či predstavením," konštatoval. Podobný názor mal aj jeho kolega Viktor Horján, podľa ktorého je premiéra vždy premiéra a človek je šťastný. "Človek na tie veci zabudne, aspoň na chvíľu, keď hrá. Sústredí sa na to, čo má robiť. Dokonca sme hrali už v inkriminovaný piatok. Bolo to spočiatku ťažké, ale preniesli sme sa cez to a sústredili sme sa na hru," poznamenal. Na záverečnej klaňačke sa šiesti hlavní predstavitelia objavili v boxerkách a županoch bielej farby. Tá má podľa Horjánových slov symbolizovať určitú očistu.

Donaha! alebo Full Monthy je svojou minutážou najdlhším predstavením Jozefa Bednárika na Novej scéne. Prví diváci vychádzali z muzikálu, ktorý začal o siedmej večer, až okolo pol jedenástej v noci.

