Celin Dinovej sa podarilo predĺžiť lukratívny kontrakt v Las Vegas

20. sep 2004 o 17:00 TASR

Los Angeles 20. septembra (TASR) - Kanadská speváčka Celin Dionová (36) zbohatne v americkom meste kasín Las Vegas o niekoľko miliónov dolárov aj bez rizika spojeného s účasťou na hazardných hrách.

Ako na sklonku víkendu informovali americké médiá, speváčke sa podarilo predĺžiť o ďalší rok lukratívny kontrakt na vystúpenia v Caesars Palace. Šesťnásobná výherkyňa hudobnej ceny Grammy tak bude až do roku 2007 stáť so svojou show A New Day na javisku po 200 večerov v roku.

Od debutového vystúpenia v marci roku 2003 sa už predalo viac ako milión vstupeniek. Cena lístku na veľkolepú šou sa pohybuje medzi 90 až 200 dolármi. Na prvé tri roky účinkovania si Celine Dionová údajne vyjednala gážu 100 miliónov dolárov (cez tri miliardy Sk).