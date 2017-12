Live Aid, Depeche Mode i Meky

Hlavnou udalosťou tejto jesene na trhu s hudobnými DVD je výpravný záznam zo slávnej charitatívnej akcie Boba Geldofa Live Aid. Na čoraz populárnejšom médiu sa ...

21. sep 2004 o 12:30 OLIVER REHÁKPETER BÁLIK

Bono, Paul McCartney a Freddie Mercury sú len tri z množstva hviezd, ktoré sa v lete roku 1985 stretli na veľkolepom dvojkoncerte Live Aid, ktorý po prvýkrát oficiálne vyjde na nejakom nosiči. Na snímke dolu Depechce Mode počas svojho Devotional Tour v roku 1993. FOTO - ČTK/AP, DEPECHE MODE.COM



Hlavnou udalosťou tejto jesene na trhu s hudobnými DVD je výpravný záznam zo slávnej charitatívnej akcie Boba Geldofa Live Aid. Na čoraz populárnejšom médiu sa však čoskoro objaví hneď niekoľko ďalších zaujímavých titulov - od Depeche Mode až po Miroslava Žbirku.

Keď sa v roku 1985 na dvoch paralelných koncertoch s názvom Live Aid vo Philadelphii a Londýne objavili najväčšie vtedajšie hudobné hviezdy, táto udalosť vošla do dejín ako jedna z najväčších benefičných umeleckých akcií vôbec.

Hoci na pódiách štadiónu Wembley v Londýne a JFK vo Philadelphii sa striedali Paul McCartney, Bob Dylan, Mick Jagger, Sting, David Bowie, Queen, Dire Straits, Madonna a práve tu sa uskutočnil prvý comeback skupiny Led Zeppelin, záznam z tohto koncertného maratónu až doteraz zotrvával iba v archívoch.

Potom, ako sa na internete nedávno objavili pirátske kópie, Geldof sa rozhodol, že Live Aid vyjde na DVD, aby peniaze podobne ako kedysi mohli putovať na charitatívne účely. Na zázname veľkolepého megakoncertu budete niektorých hudobníkov hľadať márne: Led Zeppelin označili svoje vystúpenie za podpriemerné (a ako jediní odmietli poskytnúť súhlas), Freddiemu Mercurymu sa pokazil mikrofón a na rozdiel od Paula McCartneyho už nenaspieval svoje hity nanovo. Výpravný box so štyrmi DVD a plejádou ďalších hviezdnych mien, ktorý má na trh prísť v novembri, sa však napriek tomu nepochybne zaradí medzi klenoty populárnej hudby.

Staré aj nové hviezdy

Ani fanúšikovia Led Zeppelin však nemusia banovať. Lídri legendárnej britskej skupiny Jimi Page a Robert Plant pre nich pripravili záznam unplugged vystúpenia pre hudobnú stanicu MTV v roku 1994. Záznam z večera, na ktorom účinkovali ako hostia aj marockí ľudoví hudobníci, dostal názov No Quarter Unledded. Okrem fantastických akustických verzií najväčších hitov tu nájdete množstvo bonusov, medzi nimi aj rozsiahly rozhovor s aktérmi večera.

Po prvýkrát sa na médiu DVD objavuje strhujúci koncertný film Depeche Mode z ich turné z roku 1993, zachytávajúci skupinu v životnej forme. O vizuálnu stránku sa postaral známy rockový fotograf Anton Corbijn, ktorý navrhol úžasnú rôznofarebnú pódiovú šou, počas ktorej dostala každá z piesní vlastné výtvarné stvárnenie. Repertoár skupiny tvoria najmä piesne z jej vtedajších albumov ako Walking In My Shoes, Behind The Wheel, Personal Jesus, and Enjoy The Silence. Súčasťou kolekcie dvoch diskov sú dokumenty i videoklipy k albumu Songs of Faith and Devotion.

Pamätáte si ešte na britpopovú skupinu Oasis, ktorá sa v polovici 90. rokov považovala za nástupcov The Beatles? Pred niekoľkými dňami jej vyšlo zaujímavé DVD k desiatemu výročiu vydania debutovej nahrávky Definitely Maybe. Súčasťou disku je aj pôvodný album doplnený o pieseň Sad Song, ktorá pôvodne vyšla iba na vinyle, hodinový dokument o nahrávaní platne, dobové rozhovory so skupinou a videoklipmi ku každej skladbe. Sláva skupiny sa časom vytratila, album Definitely Maybe však patrí medzi najlepšie, aké títo arogantní fešáci z Manchesteru nahrali.

Domáca a česká scéna

Asi najočakávanejšie slovenské hudobné dévedéčko je záznam z vlaňajšieho koncertného turné Mekyho Žbirku po Čechách. Uvidíme, či sa novinke populárneho speváka bude dariť lepšie ako staršiemu podobnému titulu jeho kolegu Richarda Müllera, ktorý nedosiahol očakávanú predajnosť.

Zaujímavý darček pripravila fanúšikom aj skupina IMT Smile vedená lídrom Ivanom Táslerom. Súčasťou ich nového albumu Exotica, ktorý by sa mal objaviť v októbri, bude aj bonusové dévedéčko s dokumentom zaznamenávajúcim hudobníkov v skúšobni i počas live vystúpenia.

Hardrockový Kabát sa za posledné roky stal najúspešnejšou skupinou v Čechách a jeho sláva sa prevalila aj na Slovensko. Kabát pripravuje dokonca dvojdévedéčko s názvom 2003 - 2004 Live, zachytávajúce skupinu na výpravných koncertných šnúrach k najnovšiemu albumu Dole v dole. Svoju hudbu na DVD do konca roka z českých hudobníkov sľubujú dodať aj Lucie Bílá, Bratři Ebenové, Monkey Business alebo Daniel Landa.