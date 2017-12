Lisa Kudrowová pripravuje novú komédiu

Los Angeles 21. septembra (TASR) - Americká herečka Lisa Kudrowová (41) sa už v najbližšej dobe opäť vráti na televízne obrazovky. V novej televíznej ...

21. sep 2004 o 14:12 TASR

Los Angeles 21. septembra (TASR) - Americká herečka Lisa Kudrowová (41) sa už v najbližšej dobe opäť vráti na televízne obrazovky. V novej televíznej komédii The Comeback sa predstaví v úlohe herečky, ktorá sa snaží znovu si vybudovať svoju kariéru, informoval časopis Hollywood Report.

Filmová Phoebe bude aj spoluproducentkou pripravovaného sitkomu spolu s Michaelom Patrickom Kingom, vedúcim produkcie úspešného seriálu Sex v meste. Úvodnú epizódu odvysiela televízna stanica HBO.

Herečkina seriálová kolegyňa Courtney Coxová (40) spolu s manželom Davidom Arequettom pre televíznu stanicu pripravuje drámu The Fall and Rise of Taylor Kennedy. Pre manželov je to prvý spoločný projekt z ich produkčnej dielne Coquette. V hlavnej úlohe uvidíme herečku závislú od alkoholu, ktorá sa snaží znova vrátiť do sveta popularity.