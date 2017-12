Divadlo s mentálne retardovanými hercami, zaujalo pravdivým prejavom

3. dec 2001 o 11:14 Miloslava HRIADELOVÁ

Košice - Keď prídu komedianti do mesta, nemusia mať z toho všetci radosť. Najmä keď hrozí, že sa zrúti všetok zabehaný rytmus. Aj o tom rozprávala najnovšia hra bystrického "Divadla z pasáže". Videli sme ju v pondelok rámci Festivalu nezávislých divadiel v Thálii. Stvárnili ju napospol mentálne retardovaní herci, ktorí sa zásluhou zopár nadšencov takýmto spôsobom podarilo vymaniť z nášho nezáujmu. A vžili sa do svojich úloh dokonale, stali sme sa na hodinku súčasťou ich sveta aj my v hľadisku. Ich prežívanie na javisku bolo autentické a pravdivé. V tom je čaro tohto ojedinelého divadla.

Režisérkou a zakladateľkou súboru sídliaceho v Banskej Bystrici je bývalá herečka Divadla na rázcestí Viera Dubačová. Splnila si takto sen, ktorým sa začala zaoberať na materskej dovolenke. Vtedy sa začala pozerať okolo seba vnímavejšie. Raz ju náhoda priviedla do ústavu pre mentálne retardovaných ľudí a vtedy sa pevne rozhodla, že chce robiť divadlo s postihnutými,podľa vlastných predstáv. "Myslíme si, že keď im dáme všetkých päť "t" ako sa hovorilo v prvej pomoci: ticho, teplo, tekutiny, a čistotu okolo, urobili sme pre nich všetko. Ale ja som sa už nemohla dlho pozerať na túto izoláciu. Túžim aby sme sa aspoň priblížili Dánsku, kde sa v otvorených centrách môžu títo ľudia rozvíjať pomocou art-terapie. Môžu pracovať s hlinou, rôznymi materiálnymi...," rozhovorila sa režisérka a terapeutka v jednej osobe Viera Dubačová, ktorá založila tento obdivuhodný herecký ansámbel s výraznými hereckými individualitami. Jej snom je vybudovať podobné centrum ako videla v Dánsku, doma v Banskej Bystrici. Mohli by tam prichádzať ľudia z celého Slovenska. Pod vedením skúsených terapeutov,ale aj umelcov, by sa mohli realizovať v divadelných hudobných a výtvarných dielňach a pri tom vlastne aj rozvíjať. Množstvo energie už Viera Dubačová venovala zháňaniu finačných prostriedkov a presviedčaniu úradníkov, že ide o dobrú vec. Aj výťažok z festivalého predstavenia putoval na konto budúceho centra a divadla. Viera Dubačová je však stále na mŕtvom bode, realizácia projektu zaviazla kdesi na neochote okolia. A možno aj na nezáujme tých, ktorí by mohli pomôcť.

Festival nezávislých diavdiel, ktorý organizuje občianske združenie Staromestkého divadla pokračuje aj dnes. O 18. 30 hodine si môžte pozrieť v Thálii "Legendu o kráľovi Ladislavovi" budapeštianskeho súboru "Hattyúdal Szinház Nyírbátor", o 20. hodine zas v Štúdiu Štátneho divadla vystúpi súbor "Stoka" s Monodrámami. Festival vyvrcholí zajtra o 19. hodine predstavením bratislavského "GuNaGu", ktoré zahrá mafiánsku frašku "English is easy, alebo Csaba is dead". Okrem iných v nej uvidíme Igora Admaca a Mariána Vaněka.