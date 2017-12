Aguilerová skritizovala svadbu Britney Spearsovej

Los Angeles 22. septembra (TASR) - Americká speváčka Christina Aguilerová označila svadbu svojej kolegyne Britney Spearsovej za "patetickú a nízkonákladovú".

22. sep 2004 o 2:35 TASR

Dvadsaťtriročná hviezda sa údajne poriadne zabávala, keď počula podrobnosti zo svadobnej ceremónie svojej popovej rivalky. O rok mladšia Spearsová sa tento víkend tajne vydala za tanečníka Kevina Federlina (26).

"Nikdy som si nemyslela, že to dievča to urobí takýmto spôsobom. Viem, že Kevina skutočne miluje, ale v súčasnej dobe to vyzerá ako nízkonákladová záležitosť," poznamenáva Aguilerová.

Priatelia novomanželov navyše tvrdia, že matka Spearsovej znemožnila, aby bolo manželstvo platné bez podpísania predmanželskej zmluvy. Jej niekoľkomiliónové konto preto zostane v prípade rozvodu zaľúbencov nedotknuté.