Novému filmu s Angelinou Jolieovou prudko stúpajú tržby

22. sep 2004 o 13:30 TASR

Los Angeles 22. septembra (TASR) - Americkému filmu Sky Captain and the World of Tomorrow prudko stúpajú tržby: za posledný víkend je na vrchole rebríčka najnavštevovanejších filmov v kinách. Jeho doterajšie príjmy sa vyšplhali na 16,2 miliónov dolárov (približne 550 mln. Sk). Vo vedecko-fantastickom filme si zahral Jude Law, Gwyneth Paltrowová a Angelina Jolieová. Angelina Jolie obsadila v tomto filme len malú úlohu, ale o to dôležitejšiu: predstavuje spojenca s hlavným hrdinom Sky Captain a v osudný deň pod morskou hladinou zachráni celú misiu.