Verona Tour 2004 sa začne koncertom s Kate Ryan

Bratislava 22. septembra (TASR) - Spoločným koncertom s belgickou speváčkou Kate Ryan odštartuje svoje turné po Slovensku české duo Verona.

22. sep 2004 o 11:36 TASR

Kate Ryan, ktorej hit The Promise You Made rotujú momentálne slovenské rádiá, si na jednom pódiu s Veronou zahrá 1. októbra v Ružomberku. Fanúšikovia českého dua Verona sa pritom môžu tešiť na 70-minútový set a belgická speváčka by zase po svojom vystúpení mala pokrstiť debutový album slovenskej interpretky Emily. Koncertné turné Verony bude potom pokračovať v ďalších slovenských mestách. Okrem oficiálnych koncertov zavíta dvojica Markéta a Petr aj do niekoľkých diskotékových klubov. Jej známe heslo Všichni ruce nahoru sa bude ozývať aj v Bratislave, kde v rámci turné vystúpi 14. októbra a 29. októbra to príde roztočiť na jednu z bratislavských diskoték.