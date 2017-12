Dorota Nvotová: Všeličo som už vyparatila, ale za všetkým si stojím

22. sep 2004 o 16:00 TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Celý život vraj svoj debutový album pripravovala speváčka, herečka a moderátorka Dorota Nvotová. A práve v tomto období dozrel podľa jej slov čas na jeho vydanie.

Na cédečku s názvom Dorota Nvotová si hudobní fajnšmerki nájdu 12 úplne rozdielnych skladieb, pod čo sa podpísala výdatná zmes spolupracujúcich hudobníkov. "Rozhodla som sa, že budem robiť len s muzikantmi - kamarátmi. Na hudbe sa odrazí, či v štúdiu bola zábava alebo nie. Inak je to celkom dobrý pocit mať album. Teraz s napätím čakám, aké budú reakcie. Moje okolie zatiaľ nešetrí chválou," konštatuje Dorota, ktorá si na spoluprácu prizvala aj mamu - známu slovenskú herečku Annu Šiškovú. V pôvodnej ľudovej pesničke Nebola som veselá si podľa Doroty "terchovsky zaujúka". Hudbu aj texty, okrem troch si zložila sama. Pod jeden sa podpísal jej manžel Whisky, druhý jej napísal nevlastný brat Jakub Nvota a tretí je už spomínaná "ľudovka". S Dorotou si zahrali muzikanti ako Tóno Popovič, Martin Štempel, Špako, Martin Revický, Jano Antol, Marek Minárik, či Marián Varga. "V dvoch skladbách účinkuje ako vokalistka moja sestra Terezka Nvotová. A sú tam aj tri moje pesničky z repertoáru skupiny Overground," dodáva Dorota, ktorá by bola rada, aby si ľudia na ňu urobili názor práve na základe tohto albumu. "Veľa ľudí by si ma malo chuť teraz zaškatuľkovať, že Dorota Nvotová je najnovšie speváčka, ale nie som. Robím to z nutnosti, pretože, kto iný by už mohol spievať moje texty a hudbu. Mali ma možnosť vidieť vo filme, v hitparáde, v novinách. Všetko sú to veci, ktoré nie sú právoplatným hodnotením mňa. Nie je to nič osobné, takže, ak si chce niekto na mňa urobiť nejaký názor, aj keď si nemyslím, že je to nutné, pretože bohvie čo vyparatím v najbližších dňoch, nech si ho radšej urobí podľa tohto albumu, ako podľa niečoho iného," praje si Dorota, ktorá so smiechom tvrdí, že už všeličo vyparatila, ale za všetkým si stojí. "Je pre mňa dôležité, aby som uviedla na správnu mieru moje meno. Povedala som si, že dlžím svojmu svedomiu, aby vyšlo niečo také, čo bude mojím zrkadlom," dodáva.

Na turné sa zatiaľ večná rebelka nechystá, ale nebráni sa mu. "Chcem ho urobiť až vtedy, keď bude žiadané, chcem aby na koncertoch boli ľudia, ktorí vedia, na čo idú. Nechcem robiť niečo nasilu, ale keď budú priaznivé odozvy, urobím ho veľmi rada. Najneskôr budem koncertovať na letných festivaloch."

Album Dorota Nvotová oficiálne uzrie svetlo sveta 4. októbra a do života ho uvedú 23. októbra v divadle Stoka.