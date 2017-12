Hviezdne tipy na dnes

38 projekcií v Ster Century Cinemas 4 projekcie v kine Mladosť 3 projekcie v DK Zrkadlový háj

5. dec 2001 o 12:06 (sim)

Keďže všetky filmy sa na bratislavskom festivale priemietajú niekoľkokrát, denne by sme v tipoch na filmy, ocenené na prestížnych filmových festivaloch mohli menovať nejednu desiatku titulov. Preto upozorňujeme na ocenené filmy, ktoré sa dnes na festivale premietajú po prvýkrát.

Súťažný francúzsky film Hlboký dych Damiena Odoula je sugestívna štúdia mladého hrdinu, ktorý je konfrontovaný s banálnou náhodnou situáciou v časopriestore jedného dňa, umocnená civilnou čierno-bielou kamerou a presvedčivými výkonmi nehereckých predstaviteľov. Získal Zvláštnu cenu poroty v súťaži Cinema del presente na 58. MFF Benátky 2001. Čínsky film Brat režisérky Yan Yan Mak tiež zo súťažnej sekcie získal cenu FIPRESCI na MFF v Hongkongu v roku 2001. Nechajte sa v kinosále prekvapiť, či pôjde o netradičné road movie alebo emotívnu drámu. Predovšetkým je to veľmi jednoduchý, citlivý portrét hrdinu a prostredia, na pohľad veľmi vzdialených, ale predsa mimoriadne blízkych. Zo súťažnej sekcie sa dnes premieta aj hongkonský film Plody mora režiséra Zhu Wen, ktorý už tiež zaujal na iných medzinárodných filmových festivaloch. Je to mrazivá snímka, v ktorej dominuje rozčarovanie, úzkosť a pocit úplného citového vyprázdnenia. Sú to symptomatické znaky súčasnej ázijskej kinematografie a obzvlášť hongkongských filmov, kde nie je najmenšie miesto pre nádej. Film bol ocenený Zvláštnou cenou poroty na 58. MFF Benátky 2001.

Kanadský film Lynne Stopkewich Extáza získal Zvláštne uznanie poroty v kategórii Najlepší kanadský hraný film na MFF Toronto 1996, cenu Genie 1997 pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe (M. Parker) a sedem ďalších nominácií na Genie 1997. Je to film, ktorý nekonvenčným poetickým spôsobom spracúva témy: sex a smrť. Jej druhý festivalový film Podozrivá rieka, ktorý už bodoval na MFF Vancouver 2001, je zaradený do súťažnej sekcie a takisto si ho môžete pozrieť dnes. Britský film Chaos režiséra Juliena Templea zo sekcie Európsky film zasa získal Emden Film Award na MFF Emden (Nemecko) 2001 a herečka Samantha Morton bola nominovaná na British Independent Film Award 2001 pre najlepšiu herečku. Hoci sa tento film odohráva v minulosti, ide o príbeh so súčasnými témami, akými sú priateľstvo, kreativita, závislosť a zrada. Zo sekcie Premiéry dnes zaujme Tykwerov film Princezná a bojovník, ktorý získal Golden Arena na MFF Pula 2001, ako aj výročné ceny nemeckého filmového priemyslu za rok 2001. Zo sekcie Nezávislé kino upozorňujeme aj na rakúsky film Jessicy Hausner Lovely Rita, ktorý je rozprávaním o ľahostajnosti a krutosti bez východiska. Režisérka zaň získala Zvláštne uznanie poroty FIPRESCI na Viennale 2001.

Mimochodom, dnes sa premieta aj najdrahší poľský film vôbec (18 miliónov dolárov), ktorý mal svetovú premiéru 30. augusta 2001 za osobnej účasti pápeža Jána Pavla II. vo Vatikáne a ktorý za prvé štyri týždne premietania v Poľsku zarobil 9 miliónov dolárov – Quo Vadis Jerzyho Kawalerowicza zo sekcie Premiéry.