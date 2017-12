Niekdajší víťaz Medzinárodnej klavírnej súťaže Artura Rubinsteina zahynul v Číne

Peking 3. decembra (TASR) - Víťaz Medzinárodnej klavírnej súťaže Artura Rubinsteina z roku 1983, známy americký koncertný pianista čínskeho pôvodu Sü Fej-pching zahynul pri dopravnej nehode na severovýchode Čínskej ľudovej republiky. Obeť tragickej zrážky, pri ktorej prišli podľa dnešných informácií 27. novembra o život ešte ďalšie tri osoby, mala 51 rokov.

Sü začal s hrou na klavíri v piatich rokoch, absolvoval konzervatórium v Šanghaji a následne stal sólistom Čínskeho symfonického orchestra. V období kultúrnej revolúcie to nemal ľahké, pretože na istý čas ho namiesto na koncertné turné vyslali na vidiek na ryžové polia a neskôr do fabriky. Umelec opustil ČĽR v roku 1979, aby študoval na slávnej Eastman School of Music a Juilliard School. Neskôr získal americké občianstvo. Na koncertnej scéne sa v USA po prvý raz predstavil s dielami Ferenca Liszta, Ludwiga van Beethovena a Fryderyka Chopina v New Yorku v roku 1984.

Spopolnené telesné pozostatky zosnulého, ktorý v Pekingu koncertoval už vlani, prevezú tento týždeň do USA.

