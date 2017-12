Zomrel filmár Russ Meyer

Los Angeles 22. septembra (TASR) - Velikán softpornofilmovej scény, režisér Russ Meyer, ktorý podľa informácií dnešného vydania Los Angeles Times trpel ...

22. sep 2004 o 23:46 TASR

Los Angeles 22. septembra (TASR) - Velikán softpornofilmovej scény, režisér Russ Meyer, ktorý podľa informácií dnešného vydania Los Angeles Times trpel už dlhší čas na demenciu, zomrel v sobotu na následky zápalu pľúc vo svojej vile v Hollywoode vo veku 82 rokov.

Zosnulý sa netajil svojim obdivom k veľkým poprsiam ani tým, že ho k prvému ľúbostnému dobrodružstvu motivoval legendárny spisovateľ Ernest Hemingway. Do dejín svetovej kinematografie sa zaradil ako režisér prvého softpornofilmu The Immoral Mr.Teas, ako aj ďalších známych snímok tohto žánru - Vixen, či Beyond the Valley of the Dolls.

Takmer dve desaťročia pracoval Russ Meyer sólovo, pričom sám nielen filmoval a strihal svoje príbehy, ale ich aj finančne a produkčne zabezpečoval. Následne sa stal multimilionárom.

Kým odporcovia jeho prác poukazovali na nedostatky v ich obsahovej časti, stúpenci ich obdivovali za mimoriadnu prácu s kamerou, ostré kontúry a ironický komentár.

Filmy Russa Meyera sa stali súčasťou programu filmových festivalov v rôznych končinách planéty a ich projekcie nechýbali ani v renomovaných inštitúciách, napríklad Múzeu moderného umenia v New Yorku.

V 80. rokoch sa tvorca pokúsil o filmovú autobiografiu (The Breast of Russ Meyer) a vydal 2300-stránkovú publikáciu s delikátnymi zábermi svojich mileniek, ktorých počet konkretizoval pre nemecký magazín Stern číslom 35. Súčasne sa však jedným dychom za to ospravedlnil tvrdením, že v skutočnosti niet veľa skvelo vyzerajúcich žien.