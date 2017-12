Amerika vyhostila bývalú pop hviezdu

Kým sa volal Cat Stevens, vypredával štadióny, dobýjal hitparády a užíval si slávy. Teraz, keď sa volá Yusuf Islam, nemôže ísť ani na výlet do Ameriky. Muž, ktorý bol pred 30 rokmi popovou hviezdou, včera prinútil zmeniť trasu letu z Londýna do Washingto

23. sep 2004 o 8:40

Cat Stevens, dnes Yusuf Islam, muž s bradou a Koránom v ruke. FOTO - REUTERS



nu. Dnes ho vrátili späť do Británie. Cat Stevens alias Yusuf Islam je totiž na zozname osôb, ktoré sú pre Spojené štáty nebezpečím.

Cat Stevens sa v roku 1977 obrátil na islam, opustil hudobný biznis a v Londýne založil školu islamu. V Amerike ho považujú za radikála.

Vyhostenie nezažíva prvý raz. Pred štyrmi rokmi ho vrátili z Izraela. Pri svojej charitatívnej činnosti vraj podporoval aj teroristické organizácie. On to popiera. Rovnaký dôvod je však aj za jeho vyhostením z Ameriky.

Jeho príbeh v sebe skrýva hneď niekoľko zásadných otázok. Prvou je, ako sa vôbec osoba, ktorá je na zozname, dostala do lietadla? Načo sú potom na letiskách všetky tie sprísnené kontroly?

Letecká spoločnosť United Airlines odmietla prípad komentovať. Jej zamestnanci na letisku si však zjavne nevšimli, že 56-ročný Islam je na viacerých zoznamoch, ktoré mu nedovoľujú vstúpiť na americké územie. Všimli si to až americkí imigrační úradníci, ktorí rutinne prechádzali zoznamom pasažierov blížiaceho sa lietadla a porovnávali ho so zoznamom zakázaných osôb. Lietadlo už bolo blízko, preto ho nevrátili, ale ani nevpustili nad New York a Washington. Pristálo na prvom letisku na východnom pobreží v Bangore v štáte Maine. Muzikanta odviedli agenti FBI, jeho 21-ročná dcéra pokračovala spoločne s 250 ďalšími pasažiermi do Washingtonu.

Druhý a hlbší rozmer jeho vyhostenia z Ameriky je to, prečo sa z úspešného západného človeka stane radikálny islamista.

Stevens nahral počas svojej popovej kariéry 12 albumov. Nikdy nebol v extrašpičke, mal však niekoľko hitov a možno ho považovať za úspešného. Predal 30 miliónov platní.

Ako sa dostal k islamu, nie je úplne jasné. V rodine to nemá. Jeho otec má grécke a matka švédske korene. Stevens popisuje, že počas hudobnej kariéry sa cítil nepochopený, keď začal čítať Korán, okamžite zistil, že všetko, čo chcel povedať pesničkami, je už napísané v tejto knihe. Po pár rokoch sa mu úplne oddal.

Vykašľal sa na hudbu a naplno sa venoval obhajovaniu moslimov a učeniu Koránu. Najväčší rozruch vyvolal, keď podporil edikt iránskeho ajatolláha Chomejního, ktorý uvalil na básnika Salmana Rushdieho trest smrti.

Naopak, sympatie vzbudil po útokoch na dvojičky. Po rokoch nahral nový album a začal koncertovať. Peniaze chcel venovať rodinám obetí z 11. septembra. Jeho hlavným cieľom bolo ukázať, že islam nie je radikálne a militantné náboženstvo.

Zjavne sa mu to však nepodarilo. Amerika mu neuverila a včera ho nepustila na svoje územie.

MATÚŠ KOSTOLNÝ