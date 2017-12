Hudobného producenta Phila Spectora obžalovali z vraždy

23. sep 2004 o 10:15 TASR

Los Angeles 23. septembra (TASR) - Kalifornská veľká porota obžalovala legendárneho hudobného producenta Phila Spectora (64) z vraždy. Ako v stredu informoval denník New York Post s odvolaním sa na obhajcu, Spector sa musí budúci pondelok dostaviť pred súd v Los Angeles.

V jeho vile našli vo februári roku 2003 zastrelenú 40-ročnú herečku Lanu Clarksonovú. V novembri toho istého roku vzniesla prokuratúra proti Spectorovi obvinenie z vraždy. Producent je po zložení miliónovej kaucie na slobode.

Spector neustále trvá na svojej nevine, avšak súčasne robí aj protichodné vyhlásenia. Napríklad, v jednom rozhovore pre noviny povedal, že herečka, známa z filmov druhej triedy, sa zastrelila sama. Pri inej príležitosti uviedol, že išlo o nehodu pri narábaní s pištoľou.

Phil Spector pracoval s hudobnými hviezdami ako Elvis Presley, Righteous Brothers a Beatles. Vyvinul tiež nahrávaciu techniku známu ako Wall of Sound a otestoval ju na klasike 60. rokov. K takto spracovaným pesničkám patria tituly Be My Baby, Chapel of Love a You've Lost That Lovin' Feelin.