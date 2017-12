Tituly slovenského režiséra Barabáša vypredali na MFF Bratislava kinosálu

Bratislava 3. decembra (TASR) - Filmy Psie dni, Naladení na lásku a Paralelné svety boli troma najnavštevovanejšími filmami tretieho dňa Medzinárodného filmového festivalu Bratislava v nedeľu 2. decembra. O úplný výpredaj sály v multiplexe Ster Century Cinemas sa postarali aj snímky slovenského režiséra Pavla Barabáša, ktoré sa museli kvôli záujmu premietať aj v neskorých večerných hodinách. Od začiatku festivalu prišlo na prehliadku už vyše 9 tisíc divákov.

Do priestorov Ster Century Cinemas dnes prišli osobne prezentovať niektoré filmy aj ich tvorcovia. Izraelská herečka Ronit Elkabetz predstavila v Bratislave film Neskoré manželstvo, v ktorom stvárnila hlavnú ženskú postavu. Účinkovanie v tomto titule ju po štyroch rokoch života vo Francúzsku, kde v súčasnosti žije, vrátilo späť na izraelskú scénu. Postava Judith, ako i celého príbehu, ju okamžite oslovila svojou reálnosťou. Film rozpráva príbeh tridsaťdvaročného muža Zaza, ktorého by rodina najradšej videla ženatého. Podľa tradície si musí vybrať mladú pannu, ktorá by mala byť pekná, z dobrej a zámožnej rodiny. Pred rodinou sa pretvaruje, zastávajúc dusné tradície gruzínskeho dedičstva. Vždy sa mu však podarí včas vycúvať. Rodičia netušia, že ich syn je už zamilovaný. Judith je zmyslená, silná a žiadostivá žena, rozvedená so 6-ročnou dcérkou. Zaza teda rieši zásadný problém. Dať prednosť prísnym rodinným pravidlám a tradícii, alebo životnej láske? Tvorcovia filmu neočakávali, že film dosiahne v Izraeli veľký úspech, nakoľko aj tam ľudia chodia najmä na americké a európske filmy, konštatovala dnes Elkabetzová. Nakoniec však na lístky čakali celé rady ľudí a film sa zožal v Izraeli veľký úspech. Rovnako dopadol aj v Cannes, kde si vyslúžil niekoľkominútový potlesk obecenstva.

Ďalším filmom, ktorý mal na tohtoročnom festivale premiéru a do Bratislavy ho prišli osobne uviesť jeho tvorcovia, bola snímka Paralelné světy. Režisérom titulu, ktorý je zaradený do Medzinárodnej súťaže prvých a druhých hraných filmov je Petr Václav a jednu z hlavných úloh stvárnila slovenská herečka Gabika Škrabáková. Film si na MFF môžu ešte diváci pozrieť dnes a v stredu 5. decembra.