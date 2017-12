Speváčka Zuzana Smatanová "bojuje" proti jesenným náladám vlastnou gitarou

23. sep 2004 o 14:01 TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Speváčka Zuzana Smatanová nemá jeseň veľmi v láske. Tvrdí, že najlepšie sa vie od jesenných pochmúrnych nálad odreagovať pri vlastnej gitare.

"Priznám sa, že jeseň nemám veľmi rada. To nie je to obdobie, v ktorom sa cítim fajn ako napríklad v lete alebo v zime," priznáva Zuzana. Odreagúva sa vtedy, keď si na gitare môže zahrať naplno. "Alebo prechádzky v prírode, to ma vie veľmi uvoľniť," hovorí.

S jeseňou naopak nemá problém líder kapely Desmod Kuly. Má vraj celkom rád vôňu napadaného mokrého lístia. "Jeseň mám rád, pretože si vždy spomeniem na školu či skôr škôlku, do ktorej som chodil cez gaštanovú alej popri rieke. Tá vôňa listov...Doteraz mám rád prechádzky v jesennom parku," tvrdí Kuly. Horšia je už preňho zima, pretože je podľa vlastných slov antitalentom na zimné športy. "Raz som na sánkach urobil asi 10 kotrmelcov, a odvtedy už ani nesánkujem," dodáva s úsmevom. TASR vydáva k správe zvukový záznam.