ViedeŇ

HUDBA

24. sep 2004 o 0:00

Metropol, Hernalser Hauptstrasse

24. 9. Blue Eyes Big Band o 20.00

25. 9. Hans Theesink Band o 20.00

26. 9. Dennis Jale: Rocking Christmas Gospels o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 25. 9. Motio Trio feat. Tomasz Stanko o 21.00

od 28. 9. Joe Zawinul o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

24. 9. Red Hot Pods o 21.00

25. 9. Benny Lackner Trio o 21.00

27. 9. Daniel Nösig, Erwin Schmidt, Christian Salfellner o 21.00

29. 9. Peter Kern o 21.00

30. 9. Danny Moss & Jeannie Lamb o 21.00

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

28. 9. Demon Kiss Tournee 2004: Blutengel + Say Y + Cephalgy o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

28. 9. Tanja Jovicevic Quartet & Bilja Krstic / Bistrik Orchestra o 20.00

30. 9. Nenad Petrovic "Campus Caravan" & Jovan Maljokovic "Balkan Salsa Band" o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

26. 9. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

27. 9. G. Hauptmann: Pred západom slnka o 19.30

28. 9. A. Ostrovsky: Les o 19.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

26. 9. Moliére: Zdravý nemocný o 20.00

27. 9. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

29. 9. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

AKADEMIE THEATER, Lisztstrasse 1

25. 9. H. Ibsen: Staviteľ Solness o 19.00

27. 9. R. Schimmelpfenning: Žena z minulosti o 20.00

29. 9. O. Wilde/G.Rühm: Salome o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 26. 9. Niki de Saint Phalle

Westlicht, Westbahnstrasse 40

do 26. 9. World Press Photo 2004

Wien Museum Karlsplatz

do 10. 10. Schiele a Roessler

Albertina, Albertinaplatz 1

do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

do 27. 2. 2005 Peter Paul Rubens

Umeleckohistorické múzeum, Maria-Theresien-Platz

do 17. 10. Scény z knihy Tobiáša. Zo zbierky tapisérií múzea

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürsten- gasse 1

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 1. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. 2005 Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. 2005 Schieleho krajinky

Štýl art deco na obrazoch Tamary de LempickejViedenské BA-CA Kunstforum predstavuje od 15. septembra výstavu venovanú poľsko-francúzskej maliarke Tamare de Lempickej. Lempicka zachytáva vo svojich obrazoch flair a spôsob života obdobia art deco 20-tych a 30-tych rokov minulého storočia. Autoportrét Žena v aute sa stal zároveň i synonymom tohto obdobia. Výstava pod názvom Tamara de Lempicka - femme fatale art deca prezentuje okolo 60 diel tejto umelkyne.

Časť výstavy je venovaná i médiu filmu, v ktorom sa Lempickej diela a filmové produkcie rokov 20-tych a 30-tych navzájom dopĺňajú. Film tohto obdobia približuje štýl a esprit art deca, ktorý vytvorili umelci v Paríži, medzi nimi i Lempicka.

Výstavu Tamary de Lempickej uvidia návštevníci BA-CA Kunstforumu (Freyung 8) denne od 10.00 do 19.00 a v piatok do 21.00 až do 2. januára 2005.

FOTO - ARCHÍV VBK, WIEN, 2004