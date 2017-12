Praha

MÚZEÁ A GALÉRIE

24. sep 2004 o 0:00

NÁRODNÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

Žehlička (do 30. 9.)

MÚZEUM HLAVNÉHO MESTA PRAHY - HLAVNÁ BUDOVA

Ladislav Sitenský: Portréty čs. letcov v Anglicku (do 30. 9.)

Farebný svet detí (do 30. 9.)

GALÉRIA MIRO V KOSTOLE SV. ROCHA

Francesco Goya, Salvador Dalí (do 31. 10.)

DIVADLÁ

LATERNA MAGIKA

24. - 28. 9. Casanova o 20.00

25. 9. Casanova o 17.00

29. a 30. 9. Kúzelný cirkus o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

24. 9. Lucerna o 19.00

25. 9. Giselle o 14.00

25. 9. Giselle o 19.00

26. 9. Adriana Lecouvreur o 19.00

27. 9. Giselle o 19.00

28. 9. Libuša o 19.00

30. 9. La Bohéme o 19.00

ŠTÁTNA OPERA

24. 9. Rigoletto o 19.00

25. 9. Tosca o 19.00

26. 9. Trubadúr o 19.00

28. 9. Turandot o 19.00

VÁŽNA HUDBA

KLEMENTINUM - ZRKADLOVÁ SIEŇ

24. 9. The Best of Classics o 17.00

24. 9. Bohemia Saxophone Quartet o 20.00

25. 9. A. Vivaldi, W. A. Mozart o 17.00

25. 9. Baroque Organ, Soprano & Trumpet o 20.00

26. 9. L. V. Beethoven, R. Schumann o 17.00

27. 9. Martinů Collegium o 17.00

28. 9. Komorný koncert o 17.00

29. 9. Markéta Bechyňová, Roman Fojtíček o 17.00

29. 9. Vivaldi Orchestra Praga o 20.00

30. 9. Penquin Quartet o 18.30

PRAŽSKÝ HRAD - BAZILIKA SV. JIŘÍ

24. 9. Baroque Ensemble o 17.30

26. 9. Baroque Ensemble o 17.30

27. 9. The Prague Royal Orchestra o 17.30

28. 9. The Best of Classic o 17.30

29. 9. A. Vivaldi, W. A. Mozart o 17.30

KONCERTY

KLUB KLAMOVKA

24. 9. Ananás Kúsky - koncert o 19.30

25. 9. Vyklouband - koncert o 19.30

28. 9. VMTN, Jarabáci - koncert o 19.30

PALÁC AKROPOLIS

24. 9. Khoiba, Veneer o 19.30

30. 9. Bow Wave o 19.30

ŠTÁTNA OPERA

27. 9. Koncert k narodeninám P. Hapku o 19.00

VAGON CLUB

24. 9. Reggae Party

24. 9. Tony Ducháček & Garage

25. 9. Rockotéka Radia Beat

26. 9. Jakub Noha Band + Pepa Lábus & spol.

27. 9. Jam session

28. 9. Twin Dragons

29. 9. Nahoru po schodišti dolů band

30. 9. Brutus

MALOSTRANSKÁ BESEDA

24. 9. Šavle Meče o 20.30

25. 9. Ivan Hlas a Růžový brejle o 20.30

26. 9. Tělocvikář o 20.30

27. 9. Na hraně o 18.00

28. 9. Janis Joplin revival o 20.30

29. 9. Potlach - Pacifik a HOSTIA o 20.30

30. 9. A.S.P.M. o 20.30

(jv)

Rush vystúpi v Prahe po prvýkrát

Za tridsať rokov svojej existencie sa Rush z Kanady stali synonymom hráčsky náročného rocku, ktorý bol ohodnotený významnými hudobnými cenami. Svoje okrúhle jubileum sa skupina rozhodla osláviť veľkým európskym turné.

V Prahe vystúpi 25. septembra o 20. hodine v T-Mobile Aréne vôbec po prvýkrát.

Lístky stoja 790 českých korún, možno ich zakúpiť v pobočkách Ticketpro a v pokladni T-Mobile Arény každý deň od 10. hodiny. Športová hala sa nachádza na ulici Za Elektrárnou. Dopravným spojením je metro B.

(saš)

DJ General Levy a Nicky Blackmarket budú mixovať v AbatoneAj tento rok organizuje klub Abaton známe podujatie elektronickej hudby Let it Roll.

Ide o techno-dance párty s najlepšími európskymi dídžejmi, ktorá sa uskutoční 27. septembra o 20. hodine večer.

Pre návštevníkov sú pripravené tri pódiá, na ktorých sa bude mixovať reggae, jungle a bhangry s asian undergroundom.

Najväčšie zahraničné lákadlá, ktoré sú na hudobnej scéne skutočnými tanečnými ikonami, pochádzajú obe z Anglicka. Na reggae stage sa predstaví v elektronickom svete vysoko uznávaný DJ General Levy (na snímke), junglovú hudbu s prvkami soulu a hip-hopu namixuje Nicky Blackmarket. Domácu scénu zastupuje tento rok len Kalyuga sound.

Lístky sú v predaji za 198 českých korún v Ticketpro a pokladni Abatonu, kde ich ešte zoženiete za predpredajných 150 korún. Abaton sa nachádza na Košince v časti Libeň, kam sa dá dostať autobusom cez Most barikádnikov, Metrom B na Palmovku alebo električkami č. 10, 24, 25. (saš)

Orientálne umenie na zámku Zbraslav Základ stálej expozície na zámku Zbraslav tvorí čínske a japonské umenie. Popri nich sú v expozícii zastúpené aj kultúrne oblasti z Indie, juhovýchodnej Ázie a Tibetu.

* Na prízemí zámku Zbraslav je umiestnená galéria japonského výtvarného umenia.

* Na prvom poschodí zámku sa nachádza čínske umenie od starovekého cez hrobovú plastiku až po čínsku keramiku.

* Na hornom poschodí sú nainštalované tibetské sakrálne maľby, koberce z Turecka či umelecké diela z Indie.

Otváracia doba na zámku je okrem pondelka každý deň od 10.00 do 18.00.

K zámku jazdia autobusy č. 129, 241, 243, 360 zo stanice Smíchovské nádraží, č. 165 z Modřan a Radotína.

Vstupné:

základné vstupné: 80 Kč, znížené vstupné: 40 Kč, rodinná vstupenka: 120 Kč. FOTO - WWW.NGPRAGUE.CZ