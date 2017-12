Harrisonov album All Things Must Pass ide na dračku

3. dec 2001 o 18:36 TASR

Londýn 3. decembra (TASR) - Legendárny album nedávno zosnulého exbeatla Georgea Harrisona All Things Must Pass sa pod vplyvom vlny nostalgie po jeho smrti vypredáva závratnou rýchlosťou.

"Od piatku sme zaznamenali značný obrat v predaji Harrisonovho albumu. Ak to tak bude pokračovať, zaradí sa medzi 40 najpredávanejších albumov," povedal Gennaro Castaldo, hovorca popredného britského predajcu hudobných nosičov HMV.

Trojalbum All Things Must Pass, kde sa nachádza i známa kontroverzná skladba My Sweet Lord, vyšiel po prvý raz na konci roku 1970. Jeho digitalizovaná a prepracovaná verzia sa na pulty dostala na začiatku roka 2001.

Podľa Castalda vydá nahrávacia spoločnosť EMI pieseň My Sweet Lord na singli, aby tak využila predvianočné obdobie. V tom prípade sa táto skladba stane bezpochyby najpredávanejším vianočným cédečkom. Na albume, ktorý sa považuje za Harrisonovo definitívne vystúpenie z Lennonovho a McCartneyho tieňa, sa podieľali aj hudobné esá ako Eric Clapton, Ginger Baker a Billy Preston.

Po Georgeovej smrti sa rapídne zvýšil aj predaj albumu One, obsahujúci všetky hity skupiny Beatles číslo 1, ktorý minulý rok kraľoval hitparádam na oboch stranách Atlantiku.