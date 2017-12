Lehárova vdova rozveselí Košice

Franz Lehár: Veselá vdova. Opera Štátneho divadla v Košiciach. Réžia: Radek Chabina. Hudobné naštudovanie: Karol Kevický. Hrajú: Peter Berger, Lucia Knoteková a ďalší. Premiéry: 24. a 25. septembra.

24. sep 2004

Košický divák si na operetu zvykol, a keďže sa jej teraz už nechce zriecť, divadlo mu vyhovie. "Opereta je pre nás prioritou. Nechcem povedať, že na úkor opery, ale divácky je asi obľúbenejšia. S pánom režisérom Chabinom spolupracujeme prvýkrát. Pracoval v zahraničí, náš riaditeľ so šéfom opery si ho vyhliadli v Brne na predstavení jednej z jeho Veselých vdov," povedal manažér košického divadla Jozef Horváth.

Radek Chabina má na konte päť inscenácii Veselej vdovy, v jednej dokonca sám účinkoval. Tá košická má byť klasická, ľahká, viedenská.

"V operete ide vždy prevažne o zábavu, pletky so ženami, dvorenie, rozchod a šťastný koniec. Veselá vdova nie je výnimkou. Všetci sme sa na ňu veľmi tešili. Bol to očakávaný titul, pre nás dokonca akýsi trhák. Tu v Košiciach by sa premiéra tohto žánru uživila v každej sezóne," myslí si Veselá vdova v podaní Svetlany Tomovej.

"S pánom režisérom sme museli pracovať tak rýchlo, že sme si jeho debut u nás ani nestihli vychutnať. Napriek tomu to bola príjemná spolupráca. Dúfam, že dnešnou premiérou sa nám ju podarí šťastne zavŕšiť," praje si Tomová.