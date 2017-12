Schwarzenegger sa možno objaví v novom Terminátorovi vo vedľajšej úlohe

26. sep 2004 o 14:20 TASR

Los Angeles 26. septembra (TASR) - Filmové štúdio Warner Bros. dalo už zelenú prípravám nakrúcania ďalšieho pokračovania sci-fi trileru Terminátor. Tvorcovia jeho štvrtej časti zrejme nebudú môcť rátať s Arnoldom Schwarzeneggerom.

Ako ďalej informoval denník Daily Variety, vedúci predstavitelia Warner Bros. rokujú s kalifornským guvernérom o jeho prípadnej účasti na projekte, ktorý by sa mal nakrúcať na budúci rok.

Podľa rovnakého zdroja je však pravdepodobné, že sa im Arnolda Schwarzeneggera, ktorý sa naposledy objavil v hlavnej filmovej úlohe práve v treťom pokračovaní Terminátora, podarí angažovať iba pre vedľajšiu úlohu.

V uplynulých týždňoch sa objavili dokonca správy o tom, že by sa Arnold Schwarzenegger, ktorý filmovú kariéru obetoval kvôli dráhe politike, mohol objaviť v roku 2008 medzi kandidátmi na post prezidenta USA. V súčasnosti to bývalému kulturistovi, neskoršej hollywoodskej hviezde a aktuálnemu guvernérovi Kalifornie neumožňuje americká ústava, pretože sa narodil v Rakúsku.

Po schválení návrhu, ktorý v polovici septembra predložil republikánsky člen Snemovne reprezentantov za Kaliforniu, Dana Rohrabacher, by sa však o najvyšší úrad v USA mohol uchádzať každý, kto je americkým občanom najmenej 20 rokov. To by prezidentskú perspektívu otvorilo aj Arnoldovi Schwarzeneggerovi, ktorý sa občanom USA stal v roku 1983.

Podobný návrh ako Rohrabacher v Snemovni reprezentantov podal v Senáte Orrin Hatch.

Ústavné zmeny si vyžadujú schválenie dvoma tretinami hlasov tak v Snemovni reprezentantov, ako aj v Senáte a následné schválenie troma štvrtinami štátov USA.